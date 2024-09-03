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imec執行長范登霍夫力諫歐盟找台積合作建廠 發揮強強聯手

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
imec執行長范登霍夫力諫歐盟找台積合作建廠， 發揮強強聯手。記者簡永祥／攝影
imec執行長范登霍夫力諫歐盟找台積合作建廠， 發揮強強聯手。記者簡永祥／攝影

比利時微電子中心（imec）執行長范登霍夫（Luc Van Den Hove）今日來台受訪時道出歐盟力邀台積電前去歐洲設廠的戰略思維。他說，對於世界經濟來說，確保全球範圍內的製造能力存在一定程度的在地化極為重要，但與菁英合作做到這一點也非常重要。歐洲高層政治家向他提出了很多關於是否應該建立歐洲鑄造廠的問題，他給出這個產業要做的就是要強強聯合，把全世界的強項連起來，而不是自己一個人做，而是要和領導者合作，力諫邀請台積電也去歐洲建一座晶圓廠。

因此在台積電上月舉辦位於德勒斯登新12吋廠動土典禮，他特別借助台灣媒體祝賀台積電的這項決定。並強調：「我們（指imec）對此感到非常興奮。范登霍夫並讚賞台積電也以一種非常優雅和聰明的方式做到了這一點。

范登霍夫並指出，台積電主要生產重心仍會集中在在台灣，這也是所有專業知識所在，不過隨著台積電前去歐洲建廠，接觸一些客戶，將會開啟很多新視界，例如和一些主要客戶合作建立工廠後，進而與汽車製造商保持密切聯繫，這是一個非常明智的策略，他樂見此發展，這對imec來說也將是一個擴大合作關係的機會。

Imec是歐洲半導體業者的代表，稍早也向與荷商微影設備大廠ASML購買最新的高數值孔徑（High-NA）極紫外光（EUV）微影設備，且隨著ASML揭露極紫外光(EUV)機台技術有重大突破，曝光片數大幅成長，有助imec在先進製程研發持續進一步突破。

范登霍夫今日表示和台積電已有多年的合作，未來雙方還會更緊密的合作。他同時也指出，台積電是全球半導體產業非常重要的生產聚落，imec除了與台積電合作，還包括聯電、世界先進、鴻海半導體學院及台大、清大等頂尖大學密切合作。

半導體 台積電

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