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有來頭！華碩AI伺服器印度客戶Yotta是輝達盟友 明年採購AI晶片翻倍

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
國研院國網中心建置的新一代超級電腦「創進一號」（Forerunner 1），於2024年7月正式開始提供服務 。（圖／國網中心提供）
國研院國網中心建置的新一代超級電腦「創進一號」（Forerunner 1），於2024年7月正式開始提供服務 。（圖／國網中心提供）

華碩今年取得印度資料中心營運商Yotta Data Services大單，外媒指出Yotta Data Services今年計畫建立新算力中心，年初才宣布將斥資5億美元跟NVIDIA買AI晶片，上半年買到1.6萬顆H100，更宣稱2025年會擴張至3.27萬個以上，翻倍成長。

華碩AI伺服器業務今年在各地算力中心建置需求推動下，業績超前達陣，第2季度占品牌營收已經達10~15%，五年五倍的成長目標也已經提前今年實現，外界高度關注下一個千億元門檻設定時程。

華碩今年拿下多個算力中心建置案，包括正崴子公司優崴及國網中心新一代超級電腦「創進一號」Forerunner 1（於2024年7月正式開始提供服務），Yotta是印度首家NVIDIA合作夥伴網路雲端合作夥伴 (NCP)，並今年宣布已經累計向NVIDIA採購10億美元AI晶片，含今年追加的5億美元，Yotta今年在印度4城市已興建6座資料中心，第7座正在印度東北部建設中。

華碩3日宣布All in AI計畫，提供整合式AI基礎設施解決方案進軍伺服器市場，以滿足AI帶來多元應用，從邊緣、推論到生成式AI，算力中心的設置也各有不同，故需提供不同軟硬體，拉開產品服務業務將包含入門級AI伺服器、機器學習解決方案，以及用於大規模超級運算的完整機架和資料中心。

AI 印度 華碩

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