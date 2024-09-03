有來頭！華碩AI伺服器印度客戶Yotta是輝達盟友 明年採購AI晶片翻倍
華碩今年取得印度資料中心營運商Yotta Data Services大單，外媒指出Yotta Data Services今年計畫建立新算力中心，年初才宣布將斥資5億美元跟NVIDIA買AI晶片，上半年買到1.6萬顆H100，更宣稱2025年會擴張至3.27萬個以上，翻倍成長。
華碩AI伺服器業務今年在各地算力中心建置需求推動下，業績超前達陣，第2季度占品牌營收已經達10~15%，五年五倍的成長目標也已經提前今年實現，外界高度關注下一個千億元門檻設定時程。
華碩今年拿下多個算力中心建置案，包括正崴子公司優崴及國網中心新一代超級電腦「創進一號」Forerunner 1（於2024年7月正式開始提供服務），Yotta是印度首家NVIDIA合作夥伴網路雲端合作夥伴 (NCP)，並今年宣布已經累計向NVIDIA採購10億美元AI晶片，含今年追加的5億美元，Yotta今年在印度4城市已興建6座資料中心，第7座正在印度東北部建設中。
華碩3日宣布All in AI計畫，提供整合式AI基礎設施解決方案進軍伺服器市場，以滿足AI帶來多元應用，從邊緣、推論到生成式AI，算力中心的設置也各有不同，故需提供不同軟硬體，拉開產品服務業務將包含入門級AI伺服器、機器學習解決方案，以及用於大規模超級運算的完整機架和資料中心。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 蘋果今年推2款iPad！平價版iPad 11有祕密武器 這款拚最小AI平板電腦
📢 萬事問Google老了！年輕人改用這款APP 大讚「火速解決問題又有流量」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言