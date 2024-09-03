劉揚偉：用AI扶持軟體業 台灣打造科學園區日不落國

鴻海董事長劉揚偉今天表示，台灣是全球人工智慧AI和半導體產業的受益者，應借力使力扶持新興產業，台灣應布局「軟體為主，硬體為輔」策略，並把科學園區經驗向海外分享，打造「科學園區的日不落國」。

談到留才，劉揚偉建議，台灣要創造讓人才成功的環境，讓人才獲得高回報，使有能力的人才願意回流。

行政院經濟發展委員會首場顧問會議今天召開，劉揚偉受邀以「均衡台灣」議題組共同召集人身分出席。

根據與會人士轉述，劉揚偉在今天會議中提出建言，他表示，台灣目前還是全球人工智慧AI和半導體產業的受益者，應該借力使力扶持新興產業，例如軟體、生成式AI（Gen AI）、智慧城市、電動車等，以平台化策略打造全新產業生態系，創造最大價值。

劉揚偉指出，台灣產官學研各界應該要有「軟體為主，硬體為輔」的策略，為下一代打造更好的空間。

談到智慧城市，劉揚偉說，應該要用頂層架構布局，把各個領域或應用串起來，才有辦法做出一個模式，也可帶動軟體產業。

談到科學園區，劉揚偉表示，可以向海外分享台灣在科學園區的經驗，這是台灣在全球產業的重要價值之一，足以構成「科學園區的日不落國」。

談到人才規劃，劉揚偉說，包括台積電創辦人張忠謀等那一批從美國回來的人才，並不是因為當時台灣環境好，而是看到機會來臨後，讓這批人才非常成功。

劉揚偉再舉例，美國加州聖荷西（San Jose）也不缺人才，因為在矽谷打拚，成功機會較高，他認為，要創造讓人才成功的環境，讓人才能夠獲得高回報，藉由這樣的環境，讓有能力的人才回流。