廣達擬砸6.49億入股Vuzix 深化智慧眼鏡布局

為強化半導體設備業務，提高客製化產品業務的產能和技術，線束大廠貿聯-KY（3665）在8月26日董事會通過擬以5,150萬歐元（約新台幣18.47億元）全資收購位在東歐斯洛伐克的Easys s.r.o.公司，預計9月中旬簽署最終購買協議。

2024-09-03 18:10