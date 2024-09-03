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廣達擬砸6.49億入股Vuzix 深化智慧眼鏡布局

中央社／ 台北3日電

代工廠廣達今天宣布，將以總投資金額不超過2000萬美元（約新台幣6.49億元），取得智慧眼鏡與擴增實境（AR）技術供應商Vuzix股權，持股比例不超過19.2%，藉此深化智慧眼鏡布局。

廣達發布重大訊息說明，第1階段將以每股1.3美元，取得Vuzix普通股769.2萬股；第2與第3階段將取得Vuzix特別股，但數量與時間未定。

美股9月2日因勞動節休市。Vuzix於8月30日收盤價為每股0.86美元，廣達此次普通股收購價每股1.3美元，相當於溢價約51%。

廣達表示，此次取得Vuzix股權目的為長期投資，未來一年可能有2次投資，合計總金額不超過1000萬美元。

廣達去年11月與Vuzix簽署合作協議，採用Vuzix波導技術與光學顯示元件，製造下一代輕量智慧眼鏡，預計今年陸續出貨。

廣達 智慧眼鏡

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