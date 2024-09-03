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鴻呈打入AI伺服器供應鏈 看好明年營運雙位數成長

中央社／ 台北3日電

連接線組廠鴻呈打進AI伺服器供應鏈，今年以來應用在伺服器的高速傳輸線接案量大增，預計明年發酵，公司看好今年下半年營運比上半年，明年營運比今年好，法人估鴻呈明年營運可望呈雙位數成長。

鴻呈董事長簡忠正今天表示，鴻呈的高速傳輸線，透過ODM代工廠，已打進AI伺服器供應鏈；另外也成為北美2家CSP（雲端伺服器）大廠的指定供應商。近幾個月，伺服器高速傳輸線接案量非常大，都是破紀錄，一般從接案研發到出貨大約需要1年時間，按此估算，明年將進入發酵期，公司營運成長可期。

目前伺服器高速傳輸線，占鴻呈連接線組產品營收比重約3成，公司估計最快明年有機會挑戰5成大關，成為接下來幾年主要的成長動能。

由於疫情等因素，鴻呈2022年營運暴衝，全年稅後純益新台幣3.6億元，比2021年大幅成長約2.4倍，每股純益10.89元，大賺超過1個股本；不過2023年面臨伺服器客戶庫存整理，鴻呈營運消風，去年稅後純益1.14億元，比2022年大幅縮水68.3%，每股純益降到3.05元。

今年上半年，鴻呈營收9.38億元，年增3.6%；稅後純益6360萬元，年減20.2%，每股純益1.68元。隨伺服器的高速傳輸線今年底陸續出貨，公司看好今年下半年營運會比上半年好，明年營運會比今年好。

鴻呈早期生產銷售個人電腦（PC）連接線材，後來面對紅色供應鏈崛起，2008年起陸續啟動兩波轉型，切進門檻更高的工控物聯網及雲端伺服器領域，獲得工業電腦大廠研華青睞，入股投資，目前研華對鴻呈持股比重約12%，為最大法人股東。鴻呈目前興櫃，公司已送件申請轉上櫃，最快10月可望掛牌上櫃。

伺服器 傳輸線 每股純益

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