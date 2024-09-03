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廣達參與美國AR眼鏡供應商Vuzix現增 斥資6.49億、持股不超過19.2%

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

代工大廠廣達（2382）3日公告，將分三階段參與美國AR眼鏡與技術供應商Vuzix現金增資，強化雙方戰略合作關係。第一階段斥資不超過1,000萬美元，取得7,692張普通股，三階段注資共將投入2,000萬美元（約新台幣6.49億元），總持股比例不超過19.2%。

廣達公告，因應長期投資需求，第一階段將以每股1.3美元，取得7,692張Vuzix普通股，未來一年並將參與第二及第三階段增資，斥資不超過1,000萬美元，取得Vuzix特別股，第二、三階段取得特別股股數及每股價格仍未定。

廣達去年11月宣布與Vuzix簽署合作協議，根據雙方規劃，廣達將採用Vuzix旗下創新先進的光波導、光學顯示元件，增進AR智慧眼鏡及相關配件的規格，預計今年就可望陸續出貨。

增資 廣達 新台幣

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