廣達參與美國AR眼鏡供應商Vuzix現增 斥資6.49億、持股不超過19.2%
代工大廠廣達（2382）3日公告，將分三階段參與美國AR眼鏡與技術供應商Vuzix現金增資，強化雙方戰略合作關係。第一階段斥資不超過1,000萬美元，取得7,692張普通股，三階段注資共將投入2,000萬美元（約新台幣6.49億元），總持股比例不超過19.2%。
廣達公告，因應長期投資需求，第一階段將以每股1.3美元，取得7,692張Vuzix普通股，未來一年並將參與第二及第三階段增資，斥資不超過1,000萬美元，取得Vuzix特別股，第二、三階段取得特別股股數及每股價格仍未定。
廣達去年11月宣布與Vuzix簽署合作協議，根據雙方規劃，廣達將採用Vuzix旗下創新先進的光波導、光學顯示元件，增進AR智慧眼鏡及相關配件的規格，預計今年就可望陸續出貨。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 蘋果今年推2款iPad！平價版iPad 11有祕密武器 這款拚最小AI平板電腦
📢 萬事問Google老了！年輕人改用這款APP 大讚「火速解決問題又有流量」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言