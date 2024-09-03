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華通公告泰國子公司買設備 斥資逾3.4億元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
PCB廠商華通公告泰國子公司買設備斥資逾3.4億元。圖為華通台灣總部廠區。記者尹慧中／攝影
PCB廠商華通公告泰國子公司買設備斥資逾3.4億元。圖為華通台灣總部廠區。記者尹慧中／攝影

PCB廠商華通（2313）3日公告泰國子公司買設備斥資逾3.4億元。華通代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.公告購買機器設備交易總金額約新台幣3億4741萬4仟元。取得或處分之具體目的或用途供生產用。

華通公告交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Pelican Cove Investment Ltd.；與公司關係：關係企業，議價，由採購單位取得總裁及董事長核准後決定。

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