華通公告泰國子公司買設備 斥資逾3.4億元

PCB廠商華通（2313）3日公告泰國子公司買設備斥資逾3.4億元。華通代子公司COMPEQ (THAILAND) CO., LTD.公告購買機器設備交易總金額約新台幣3億4741萬4仟元。取得或處分之具體目的或用途供生產用。

華通公告交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Pelican Cove Investment Ltd.；與公司關係：關係企業，議價，由採購單位取得總裁及董事長核准後決定。