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台積電：AI驅動全球半導體營收 2030年挑戰1兆美元

中央社／ 台北3日電
台積電。路透
台積電。路透

台積電研究發展副總經理曹敏今天表示，在人工智慧（AI）的驅動下，2030年全球半導體業營收可望達1兆美元規模，高效能運算（HPC）將占最大宗，比重將達40%。

比利時微電子研究中心（imec）今天在南港展覽館2館舉行技術論壇，曹敏應邀演講「半導體創新共創美好未來」。他表示，半導體是當今數位經濟的基礎，廣泛應用於5G、人工智慧、機器學習、高效能運算、汽車至智慧醫療等。

曹敏說，半導體改變了大眾的工作、生活和娛樂方式。展望未來，有更多令人驚嘆的創新，將進一步改變生活，為社會創造更美好的未來。

回顧半導體產業的發展史，他表示，自1987年台積電成立起，每隔10年左右，就會出現推動成長的新浪潮，從個人電腦時代、網路、智慧手機及汽車，每波浪潮都將產業推向新的高度。

曹敏表示，2021年半導體產業營收約5000億美元，今年可望達6000億美元，預期AI將推動半導體產業營收達到1兆美元大關。高效能運算（HPC）將占最大宗，包含人工智慧，其次是手機，接著是汽車和物聯網。

曹敏表示，人工智慧模型的複雜性和運算能力都呈指數級增長，近年有加速成長的情況，繪圖處理器（GPU）數量急遽增加，先進邏輯技術、先進封裝及先進記憶體技術是關鍵的3大技術。其中，製程技術部分，台積電預計2026年推進至A16製程。

人工智慧 半導體 台積電

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