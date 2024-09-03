圓展新世代雙鏡頭自動追蹤攝影機TR535系列 採用環保材質
圓展（3669）宣布，熱銷的亮點產品—雙鏡頭自動追蹤攝影機 AVer TR535 以及 AVer TR535N ，是首款採用環保材料的系列，更在產品生產流程中全面融入ESG標準，將尖端技術與環境保護緊密結合，以回應市場對綠色產品與社會責任日益增長的期待。
TR535系列外殼採用回收含量30%的消費後再生聚碳酸酯（PCR-PC），他是高性能且多功能的永續材料，可大幅減少原生塑膠的使用。此外，產品包裝材料含97%的可回收環保材質，其中80%由再生紙製成，還有100%可生物分解包裝袋。更值得一提的是，TR535系列產品全面符合歐盟廢棄電子電氣設備指令（EU WEEE Directive）的嚴格標準，顯著降低碳足跡，實踐環保承諾 。
圓展科技副總經理鄭錫聰表示，我們堅定致力於永續發展，預計在未來五年內，實現85% 的產品回收率和80% 的材料再利用率，以符合全球標準甚至更廣泛的環境法規。
圓展進一步延伸其永續理念，專業影音攝影機全系列提供五年保修，不僅確保產品長期可靠使用，更大大減少電子廢棄物。推行電子保固和線上手冊等無紙化措施，進一步降低環境負擔，並確保營運策略的永續與創新。同時，圓展承諾將看齊巴黎氣候協定將全球氣溫增幅控制在攝氏1.5度內的目標，計劃在2030年實現碳中和，並在2050年達成淨零排放，透過實際行動推動全球永續發展。
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