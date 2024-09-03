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旺宏發布2023年度永續報告書 溫室氣體排放量年減4.5%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
旺宏董事長吳敏求。照片／公司提供。
旺宏董事長吳敏求。照片／公司提供。

記憶體大廠旺宏（2337）近日發布《2023年度永續報告書》，該公司於2023年投入約新台幣5.7億元，用於環境安全衛生，達成全年溫室氣體排放量較前一年度減少4.5%，也率先推動永續智慧製造，以2050淨零排放政策為目標，採用科學方法擬定節能減碳策略並長年落實，在去年獲頒第19屆「國家永續發展獎」榮耀。

旺宏在2023年投入約新台幣5.7億元，應用在環境安全衛生，達成全年溫室氣體排放量較前一年度減少4.5%；用水回收量達3,821百萬公升，全廠用水回收率87.03 %；廢棄物回收/再利用總量9,875公噸，回收/再利用率97.7%；揮發性有機廢氣（VOCs）平均去除率為97.19%。

在綠能部份，旺宏去年於廠區建置完成四座自發自用的太陽光電裝置，容量共計約430kW（瓩），外購太陽光電超過600萬度，共取得再生能源憑證計6,229張，使用再生能源相較於傳統灰電減碳效果達3,200噸二氧化碳當量，提前兩年完成國家政策與法規要求的再生能源義務。

在社會責任方面，旺宏在2002年即投資新台幣4億元打造新竹科學園區首座五星級員工休閒活動中心，亦持續推行「旺宏運動日」，落實健康、永續的工作環境，更免費提供員工「早期肺癌電腦斷層掃描」與「心臟電腦斷層掃描」，獲得教育部體育署「運動企業認證」。

旺宏教育基金會為培育國內年輕科技人才，設置的「旺宏金矽獎」及「旺宏科學獎」連續舉辦20餘年來，已逾4萬名師生人次參與，至去年底所頒發的獎學金更超過新台幣1.8億元，基金會還首創先例，每年邀請不同的藝術家量身訂製藝術獎座，累計合作對象共有30位藝術家，贊助金額逾新台幣2,000萬元，持續榮獲文化部文馨獎、銅獎獎勵。

另外，旺宏擁有大量優質的國際關鍵技術及智慧財產權，2023年共獲得309件專利，截至去年底，各國專利核准總計9,203件，並持續入選IEDM及ISSCC等多項國際知名學術會議，創新實力取得LexisNexis《2023 年創新動能：全球百強》肯定。

太陽光電 新台幣 旺宏

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