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緯創結盟Zettabyte 在台建置超大規模資料中心

中央社／ 台北3日電

亞洲人工智慧（AI）資料中心軟體與系統廠商Zettabyte宣布，與代工廠緯創資通進行策略聯盟，將共同建置台灣第一座超大規模AI資料中心（Hyperscale AI Data Center）。

Zettabyte發布新聞稿說明，藉由此次合作，不僅可滿足台灣和亞太地區對AI運算日益增加的需求，也強化台灣AI技術基礎設施，因應半導體、醫療、金融、製造和智慧城市等各種應用。

緯創董事長林憲銘表示，緯創與Zettabyte合作建置超大規模資料中心，將採用最先進的液冷（liquidcooling）系統，有助於提升資料中心的效率。

Zettabyte董事長邰中和說，透過結合雙方的專業領域和基礎設施即服務（IaaS），共同建置世界級AI運算設施，可促進台灣、亞太地區和中東等地在AI領域的創新及發展。

AI 緯創

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Zettabyte 攜手緯創 建置台灣第一座超大規模 AI 資料中心

緯創攜手 Zettabyte 打造台灣首座超大規模AI資料中心

緯創攜手Zettabyte建台灣超大規模資料中心

Zettabyte與緯創聯盟 建置台灣首座超大規模資料中心

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