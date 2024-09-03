華碩宣布啟動「All in AI」計畫 搶攻AI伺服器商機

華碩（2357）3日宣布啟動「All in AI」計畫，將以全方位的AI基礎設施解方進軍伺服器市場，滿足AI驅動應用領域不斷演進的多元需求，包括邊緣、推論及生成式AI等，全力搶食AI商機。

華碩憑藉數十年來的豐厚研發經驗，從基礎架構／叢集架構設計、伺服器安裝、測試、上架、遠端管理到雲端服務，實現AI在各產業中的廣泛應用。

華碩表示，正持續與輝達、英特爾及超微等重量級合作夥伴攜手，提供AI基礎設施解方，兼備強大的軟體平台與服務，像是入門級AI伺服器、機器學習解決方案，及用於大規模超級運算的完整機架和資料中心。

其中，配備NVIDIA GB200 NVL72的ESC AI POD，採用專為加速兆級位元LLM訓練、即時推論運作的機架式設計，並搭載最新NVIDIA Blackwell GPU、NVIDIA Grace CPU，還有第五代NVIDIA NVLink技術。

至於生成式AI方面，華碩也推出8 GPU系列產品，包括最新的NVIDIA Blackwell HGX、AMD MI300X和Intel Gaudi 3解決方案；均具備可擴充式模組化架構，能輕鬆因應數位雙生、高效能運算(HPC)工作負載、AI基礎設施供應，以及雲端遊戲與服務。

華碩已在許多世界級計畫中有所斬獲，包括台灣杉二號、創進一號、優崴超級運算和印度的Yotta。