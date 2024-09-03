華碩宣布啟動「All in AI」計畫 搶攻AI伺服器商機
華碩（2357）3日宣布啟動「All in AI」計畫，將以全方位的AI基礎設施解方進軍伺服器市場，滿足AI驅動應用領域不斷演進的多元需求，包括邊緣、推論及生成式AI等，全力搶食AI商機。
華碩憑藉數十年來的豐厚研發經驗，從基礎架構／叢集架構設計、伺服器安裝、測試、上架、遠端管理到雲端服務，實現AI在各產業中的廣泛應用。
華碩表示，正持續與輝達、英特爾及超微等重量級合作夥伴攜手，提供AI基礎設施解方，兼備強大的軟體平台與服務，像是入門級AI伺服器、機器學習解決方案，及用於大規模超級運算的完整機架和資料中心。
其中，配備NVIDIA GB200 NVL72的ESC AI POD，採用專為加速兆級位元LLM訓練、即時推論運作的機架式設計，並搭載最新NVIDIA Blackwell GPU、NVIDIA Grace CPU，還有第五代NVIDIA NVLink技術。
至於生成式AI方面，華碩也推出8 GPU系列產品，包括最新的NVIDIA Blackwell HGX、AMD MI300X和Intel Gaudi 3解決方案；均具備可擴充式模組化架構，能輕鬆因應數位雙生、高效能運算(HPC)工作負載、AI基礎設施供應，以及雲端遊戲與服務。
華碩已在許多世界級計畫中有所斬獲，包括台灣杉二號、創進一號、優崴超級運算和印度的Yotta。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 蘋果今年推2款iPad！平價版iPad 11有祕密武器 這款拚最小AI平板電腦
📢 萬事問Google老了！年輕人改用這款APP 大讚「火速解決問題又有流量」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言