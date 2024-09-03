台灣大申請繳回超額頻譜 強調不應無償繳回
台灣大哥大今天宣布，已完成台灣大與原台灣之星全部基地台整併，並完成900 MHz頻段的縮頻作業，正式向數位發展部申請繳回5MHz x2頻譜；但台灣大認為，頻譜仍有新台幣7億元帳面價值，不應無償繳回，維持行政法院提請救濟。
台灣大今天發布新聞稿說明，自2023年12月1日合併基準日，台灣大哥大與台灣之星結合為「5G台灣隊」後，工程團隊夜以繼日地進行無線網路整併作業，最終以9個月時間，較原先評估、經主管機關核可的18個月，提早9個月完成這項任務。
台灣大強調，由於台灣大哥大與台灣之星的無線網路整併涉及3個世代、7個頻段，共超過2萬座基地台設備整合工程，歷經277天，動員逾3000名工程人員進行超過3萬站次的工程作業，在9月2日全部完成。
台灣大表示，整合雙方7個頻段的頻率資源後，全體千萬用戶上網體驗將有感提升；在網路覆蓋上，經重新配置重覆涵蓋的基地台並進行擴建，已提升偏鄉村里覆蓋率至超過99%。
台灣大指出，由於5MHz x2頻譜當初是以18.275億元高價標得，目前仍有7億元帳面價值，為免損及股東權益，台灣大董事會認為「不應無償繳回頻譜」，經營團隊遵循董事會決議維持行政法院提請救濟。
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