日月光第九屆自動化產學技研合作 AI助力智慧技術創造新價值

日月光（3711）高雄廠3日舉辦「第九屆自動化產學技研合作發表會」，此次與中山、成大、高大、高科大教授合作，共同推動7項專案，各學研團體展現學術、AI產業應用的豐沛成果。

全球智慧製造演進及淨零議題成為全球顯學，永續與智慧轉型扮演企業重要驅策力，日月光自2015年起與全台大專院校展開自動化產學技研合作，今年邁入第九屆。

校方扣合半導體產業需求及未來應用趨勢，聚焦產業轉型技術，依專案成熟度及規模推動研究計畫，與廠區人員透過方案找出整合廠區軟硬體配置最佳方法，以實現智慧製造效益，日月光攜手產學共育永續人才競爭力，型塑半導體產業特色的培育基地，並邁向綠色永續的目標。

日月光高雄廠李政傑副總經理表示，面對全球半導體產業新興技術崛起，從材料、設備到產能均已成為國際競合焦點，AI促動系統整合成為產業發展的挑戰與重要關鍵，日月光對內強化軟實力成為產業發展強力後盾，積極推動全台大專院校的產學合作，領域涵蓋辦公室智慧工具應用、預警規劃、智慧製造系統深化應用與整合等，持續投入師資力量以驅動AI創新，人才永續、產學共育不僅加速公司內部資源整合，驅動技術創新成為半導體產業的重要動力，並展現日月光聚焦企業社會責任的積極實踐。

今年邁入第九屆自動化產學合作，日月光邀請到國立中山大學黃三益特聘教授，國立成功大學鄭芳田名譽講座、高宏宇教授、蕭宏章教授、謝昱銘助理教授，國立高雄大學楊新章教授、丁一賢教授、楊書成副教授，國立高雄科技大學陳彥銘教授、吳宗亮副教授，今天在成果發表會上，各學研團體展現前瞻技術、學術、AI產業應用的豐沛成果，與貴賓們進行專案分享交流，日月光持續攜手產學合作夥伴，共同促進產業躍進。

此次發表專題，針對日月光公司政策及議題管理，提出「知識圖譜」在輿情萌芽期偵測到潛在議題，做預警策略規劃，以及「國際情勢跟客戶關注議題儀表板」，能夠即時歸納和預警相關的風險和客戶關注的議題，快速掌握核心資訊提升決策效率；「檔案存取行為分析專案」將AI技術應用在資安調查，更精準掌握風險情況，提高整體資安防禦水平。

產學合作促進技術快速商業化應用樹立新標竿的「關聯式探勘」，在實際生產中識別高風險組合和關鍵參數，為工廠提供實時優化建議，有效提升良率；「智慧製造系統應用深化與整合呈現」提高異常事件的分析效率以及監控能力，強化防禦系統的有效性；廠區透過「應用數位孿生技術於設備烤箱能源管理監控」導入烤箱數位孿生進行能耗最佳化、提升設備用電管理輔助決策；「數據中台架構最佳化」以數據品質檢測結合數據血緣分析追溯資料的源頭，更快速確認異常資料的影響範圍，進行有效的危機處理；專案效益打造強而有力的系統，智慧化效益提供最佳參數以提升製程精準度，間接提供多元發展技術以迎合不同目標客群。

日月光高雄廠智慧製造資訊總處陳俊銘資深處長表示，日月光推動各類型產學合作，發展工業人工智慧（Industrial Artificial Intelligence, IAI）已達5年，建構屬於日月光之 No Code IAI 3.0平台，培育IAI人才超過10,000人次，實現推動Everyday AI策略，日月光持續推動AI促動智慧製造成效卓越，榮獲TAIA(台灣人工智慧協會)2024 AI Award Best Speaker優秀賞肯定。

日月光持續積極努力尋找新方法，透過封測為半導體產業帶來創新，打造更美好的科技未來，持續進步成長的日月光，攜手產業鏈及產學夥伴在AI助力，持續使技術更臻完善，智慧技術創造新價值滿足客戶多樣化的需求。