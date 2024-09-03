聯發科蔡力行預告 「天璣9400」將於下個月亮相

聯發科（2454）執行長蔡力行於3日出席SEMICON Taiwan 2024半導體展的imec科技論壇活動，他一開頭就先幫自家手機旗艦晶片天璣9400打廣告，預計下個月亮相。

聯發科先前提到，該公司在過去五年間，行動晶片CPU性能已提升2.6倍、GPU 性能提升六倍、NPU性能更是大幅提升18倍。蔡力行今日指出，聯發科從邊緣裝置起家，目前該公司手機NPU晶片算力已可達68TOPS。

蔡力行也說，除了與目前的OEM業者及生態系合作，台灣還有另一生態系，也就是AI伺服器生態系，彼此也可以有更緊密的合作。