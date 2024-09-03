仁寶朝淨零目標邁步 完成科學基礎減碳目標設定

仁寶（2324）致力於實現Business Ambition for 1.5°C的淨零目標，並已正式通過科學基礎減碳目標倡議組織（Science Based Targets initiative, SBTi）驗證，展現根據氣候科學制定減排計劃的決心，在減碳行動和永續發展方面邁出重要的一步。

此次淨零目標設定涵蓋了仁寶及其合併報表子公司，增加了執行的難度，承諾與全球1.5°C溫控目標及淨零排放保持一致，積極採取氣候行動，並成為《聯合國氣候變遷綱要公約》「零距離競賽」的一員。

仁寶減碳目標依循科學方法制定，範疇一與範疇二基準年設定為2019年，短期目標每年較前一年度減少4.48%的排放量，中期目標為到2030年，減少50.68%的排放量，長期目標是到2050年，減少90%的排放量。

仁寶在此過程中，積極調整並規劃電力使用結構，逐步提升各項資產的能資源效率標準，未來完工後的金仁寶集團總部承諾取得國內綠建築黃金級標章、智慧建築黃金級標章，更將是全國第一個取得「建築能效一級」的大型開發案。

仁寶也著手規劃與關係企業合作，擴大綠電採購與使用，以持續降低集團碳足跡。

針對範疇三的碳排放，包括供應鏈的重要間接排放，如產品的採購、使用和處置等各個階段，對仁寶而言是主要挑戰之一。以2021年為基準年，仁寶設定中期目標到2030年，減少25%的排放量，長期目標為到2050年，減少90%的排放量。

為實現目標，仁寶計劃與價值鏈密切合作，推動低碳材料研發，導入替代回收原料、透過研發降低使用階段的能源需求，促進減碳轉型，並採取永續行動。仁寶同時將強化對氣候變遷風險的管理。

仁寶永續長彭聖華表示，目前仁寶在個體公司層面減排已達到58.8%，但面對包含超過100多家子公司的合併財報邊界，以及全球再生能源市場變動，挑戰依然巨大。儘管如此，仁寶逐步與每一家子公司進行溝通，除提升盤查能力外，還將共同提升減碳意願與能力。

仁寶的減碳承諾不僅符合 SBTi 的科學標準，也與國際最佳實踐接軌。自2019年起，仁寶開展組織層面的碳盤查，並通過查證，2021年度攜手子公司完成範疇一、二、三的全面碳盤查，並規劃逐步導入第三方的排放認證。仁寶也將這些經驗分享給子公司與供應商，為減排目標的設定奠定堅實基礎。

仁寶表示，此次通過 SBTi 審查是永續發展道路上的重要里程碑。仁寶將繼續依循科學減碳路徑，推動各項減碳方案，確保其溫室氣體排放量穩步下降，持續在公司內部及價值鏈中導入涵蓋範疇一、二及三的溫室氣體減量計畫及措施，並評估透過碳抵換的方式來中和殘餘排放，以逐步達成2050年RE100及淨零排放的終極目標。