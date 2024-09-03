矽光子聯盟成立逾30家台廠響應 吳田玉預言產業走向

SEMI國際半導體產業協會今日於SEMICON台灣2024國際半導體展宣布SEMI 矽光子產業聯盟成立大會，台積電及日月光（3711）擔任聯盟倡議人，鴻海、廣達、致茂、穩懋以及穎崴、志聖等逾30家台廠響應。日月光執行長暨 SEMI 全球董事會副主席吳田玉為倡議人之一，他在致詞時更提到，「大膽預測世界矽光子領導者也會積極和台灣合作」。

此次SEMICON Taiwan 2024 國際半導體展矽光子國際論壇宣布成立矽光子產業聯盟，矽光子產業聯盟由SEMI號召成立、台積電及日月光擔任聯盟倡議人，初始聯盟成員包括友達光電 (AUO)、鴻海 (Foxconn)、聯發科 (MediaTek)、旺矽 (MPI)、世界先進 (VIS)、穎崴 (Winway) 、波若威、上詮 (FOCI)、廣達 (Quanta Computer) 到辛耘 (Scientech) 、致茂、穩懋、矽格、汎銓、志聖等超過 30 家廠商共同參與，建構全台最完整的矽光子聚落生態系 ― SEMI矽光子產業聯盟 (SEMI Silicon Photonics Industry Alliance, SiPhIA)。

SEMI 預估 2030 年全球矽光子半導體市場規模將達到 78.6 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達25.7%，可見矽光子市場的巨大潛力。

以下是吳田玉致詞全文：

半導體是人工智慧的第一線，臺灣站在半導體製造的第一線，今天硬體的技術與生產能力已經形成新的瓶頸。

這種機會有這種壓力是我們在半島體從業40年從來沒有見過的地方，臺灣在半導體製造的領先在個人電腦、伺服器、設計系統的優勢成為 AI 注意力集中點。

因為如此，全球產業領導才會一起聚焦臺灣產業發展動向，正因如此，臺灣半導體及系統產業從業人員享受到更多，更大的機會。同時也必須學習承擔更大的責任。

矽光子是前段布局。我們必須有清楚的認知，晶片的密度越來越強，連結的需求越來越高，熱傳能源及速度的要求以及和現在金屬材料的物理侷限有所衝突。

目前業界的公認 光是唯一的解決方案。矽光子的研發已經非常多年，技術有但是貴，一直停留在研發跟少量生產的階段。

但是，因為人工智慧帶來的壓力，以及龐大商機，所有的硬體技術都會被強迫超速前進，就是說，矽光子的來臨會比我們原來的設定的時間表來的更快。

全球競爭，臺灣在半導體高階製造大贏，矽光子有機會為半導體解決掉目前面臨的許多物理極限，可以用不一樣的思維， 不一樣的系統架構設計。

這可以將目前的半導體商機再提升一個數量級，對臺灣的半導體製造，晶片系統及系統設計有著非常重要的貢獻。

為什麼要成立矽光子聯盟？因為這不是一家公司，也不是一家小公司能做。所以我們要一起學習。

為什麼要政府來幫助我們？因為有了政府的號召，我們才能帶動全體生態系統。

臺灣有前段， 後段及晶片設計，伺服器系統，也有許多光學元件，光電模組及測試的智慧開展，又有精密機器設備，這是一個良好機會。

矽光子未來的應用很重要的一部分是量產成本及自動化，這也是台灣現有優勢。

基於台灣半導體及設計、伺服器優勢，我大膽的預測，世界矽光子領導者也會積極和台灣合作。