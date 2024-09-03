英業達3亮點應用ODCC搶單！加碼攜英特爾推全新架構

代工大廠英業達（2356）3日參加在北京國際會議中心召開的「開放數據中心大會 (ODCC)」，並帶著旗下三款最新、性能也最強的高階 AI伺服器產品實際展出，也吸引眾多觀展的當地技術領導者、和行業專家的重視。此外，團隊也將攜手英特爾（intel）及國內的技術專家共同合作發佈一套全新的系統架構技術規範「ODCC Ultra Pooling GenAI Rack Scale 」。

事實上，英業達近年積極衝刺AI布局，不僅在市場上收穫「伺服器主機板一哥」的美譽，也讓其在AI人工智慧上的技術，佔據領先的地位；而ODCC 作為全球數據中心和雲端計算行業的重要展會，也如期吸引眾多技術領導者和行業專家到場，英業達藉此機會展示其最新的三款AI服務器產品，不僅體現了集團在AI應用及高性能計算領域的技術實力，也為其在未來市場中的競爭力奠定了基礎，更彰顯在高性能計算和AI應用領域的技術實力。

英業達指出，三款高階伺服器產品各自適用於不同的使用情境。首先第一款是 P8000IG6，一款8U的AI服務器，搭載NVIDIA HGX平台，內置8塊GPU，並且通過NVIDIA NVLink 以及NVIDIA NVSwitch™提供最佳的GPU互聯。這款服務器專為滿足大型數據中心的AI運算需求而設計，提供高性能和擴展性，適用於訓練深度學習模型和進行高性能計算。

第二款產品是 P90G6，這是一款可4U可5U的高彈性配置AI服務器，專為需要高密度計算的應用場景而設計，如深度學習和數據分析，在4U的架構下有直通及轉接板兩種版本，並且最高可安裝10塊主動散熱或被動式散熱GPU，而在5U的架構下最多可安裝12塊主動散熱或被動式散熱GPU。P90G6的設計注重能效與穩定性，能夠在高密度計算環境中提供可靠的性能，為企業帶來卓越的計算解決方案。

最後，英業達所展示的K888G7是一款2U1N2P的服務器，採用Intel Xeon 6700-series processor with E-cores and P-cores，最高可配置4塊GPU。K888G7的設計平衡了性能和空間，適合需要在有限空間內實現高性能計算的企業。該服務器提供靈活的擴展選項，以滿足多樣化的計算需求。而英業達也將與英特爾及國內的技術專家共同合作發佈ODCC Ultra Pooling GenAI Rack Scale 系統架構技術規範，期望與全球技術專家和合作夥伴深化合作，推動開放數據中心市場的發展，為全球市場提供有力支持。