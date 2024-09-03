「行政院經濟發展委員會」顧問會議 台積電前董座劉德音專題演講
行政院為落實「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」等經濟政策目標，特設立「行政院經濟發展委員會」，遴聘有關機關(構)、事業、產業代表或具有相關領域學識經驗、貢獻卓著之專家學者為經濟顧問，不定期召開會議，共同擘劃國家經濟政策方向。
「行政院經濟發展委員會」第1次經濟顧問會議，顧問成員近60位，涵蓋半導體、資通訊業、金融、傳產、服務業、新創、創投等領域事業代表，以及全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、中小企業總會、工業區廠商聯合總會、各公協會等產業代表，專家學者則來自財政、經濟、金融、工業、商業、社會、智慧城市等智庫和研究單位。其中，「創新經濟」由前行政院副院長林信義擔任召集人，共同召集人由台積電前董事長劉德音、國泰金控總經理李長庚及國科會主委吳誠文擔任；「均衡台灣」由全國工業總會名譽理事長許勝雄擔任召集人，共同召集人由鴻海集團董事長劉揚偉、宏碁創辦人施振榮及國發會主委劉鏡清擔任；「包容成長」由中研院院士朱敬一擔任召集人，共同召集人則由台灣金融服務業聯合總會理事長蘇建榮、中小企業總會理事長李育家及行政院秘書長龔明鑫擔任。
本次會議上午由行政院長卓榮泰致詞與頒發顧問聘書，接續行政院秘書長龔明鑫進行引言報告，並將邀請台積電前董事長劉德音進行專題演講。下午將就「創新經濟」、「均衡臺灣」、「包容成長」三大面向擇定重點議題，由三分組召集人偕同共同召集人和顧問進行分組討論。在重點議題討論上，「創新經濟」規劃建構主權AI生態系及協助創新創業發展等面向，「均衡臺灣」主軸為人才及人力、打造國際級淨零智慧科技化產業生態系等面向，「包容成長」聚焦中小微企業、青年發展及社會投資等面向。
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