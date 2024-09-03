政院經發會登場 龔明鑫：台灣要從關鍵角色到布局全球

行政院長卓榮泰3日召開首場經濟發展委員會顧問會議，行政院秘書長龔明鑫表示，政府已釐訂總體經濟目標，2024年GDP預測為3.77%~3.91%，2025年~2028年區間目標為2.8%~3.6%，這四年間通膨率也可望維持在2%以下。

龔明鑫並強調，接下來政府將推動台灣各個面向的發展，帶領台灣從不可或缺關鍵角色，到布局全球。

龔明鑫今出席行政院首場經濟發展委員會，擔任引言人，並提出報告，契合先前提出的國家發展計畫。

談及全球重要經濟議題與趨勢，龔明鑫指出，除聚焦AI產業興起、供應鏈移轉、數位轉型、淨零碳排外，也關注貿易戰再起、氣候變遷、通膨壓力、地緣政治衝突、中國大陸經濟不穩等議題。

龔明鑫還提到，政府將以「均衡台灣」和「包容成長」為目標，發展五大信賴產業，其中半導體新增產值2兆6578億元；AI產值2026年突破3兆元；安控資安產值突破1300億元；衛星通訊產值300億元；軍工-無人機產值300億元。

在社會面部分，則訂下維持每戶可支配所得吉尼係數不超過0.35，以及近五年底層40%家戶人均可支配所得平均年成長，高於全體家戶人均可支配所得平均年成長率。在環境面部分，則將推動140項攸關地方發展的基礎建設，均衡台灣發展。

今日多位產業界大咖都親自與會，包括前台積電（2330）董事長劉德音、鴻海（2317）集團董事長劉揚偉、力積電（6770）董事長黃崇仁、環球晶（6488）董事長徐秀蘭等。劉德音並以「從公司經營看國家的經濟發展」為題發表20分鐘專題演講。