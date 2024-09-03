台積電前董事長劉德音看好AI 是未來產業升級契機

行政院經濟發展委員會首次顧問會議3日登場，創新經濟組的共同召集人台積電（2330）前董事長劉德音在演講中，提及對AI（人工智慧）的看法，表示這絕對是未來產業升級的契機。

劉德音指出，以台積電來說，在五年內就在集團內部推動AI，而AI的管理讓公司裡面每一個人的工作內容都改變了．譬如說，之前製程工程師每天要看幾百張的這個SPC（統計製程管制）圖表，可是隨著科技的複雜度增加，現在每日會有上萬張的圖表，這已經不是人類可以應付了，所以AI的導入，會使公司組織改變，帶來挑戰，但也會產生很多不同的商業模式。

劉德音進一步說，台灣具有包容性的文化，像是Uber，就是在原來的產業上，可以進行包容、也可以具備創新，所以如何運用AI方法讓生產力提升，進而主導經濟發展，是政府要給人民機會，讓大家有更大的生產力，特別是中小企業。