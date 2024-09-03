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台積電前董事長劉德音看美國設廠 痛苦在沒有單一窗口

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
台積電前董事長、經發會顧問劉德音。圖／聯合報系資料照片
台積電前董事長、經發會顧問劉德音。圖／聯合報系資料照片

台積電前董事長劉德音3日在行政院經濟發展委員會首次顧問會議上，在演講中講到關於台積電在美國亞利桑那州設廠，其痛苦的點在於「沒有單一窗口」。

劉德音表示，科學園區在當初設立時，引進了很多國外的人才，讓很多新創公司能夠在新竹開始，當時，新竹科學園區就設立一個基本的窗口，直到後來自己經歷在美國建廠，就感受到沒有單一窗口的痛苦，另外，台灣的優勢還有很多。

劉德音進一步說，台灣具備特有的工程師文化，還有便捷交通運輸，可以讓公司兩千個工程師從台中廠到台南廠，再加上完善的資通網路，以及眾企業建立的產業生態系，所以給政府的建言就是，如果有一個目標的產業，並不需要急著選，可以先建立生態圈，不但可以讓將來成功的公司更為成功，也可以讓應該成功的公司順利成功。

劉德音 台積電 美國

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