台積電前董事長劉德音看美國設廠 痛苦在沒有單一窗口
台積電前董事長劉德音3日在行政院經濟發展委員會首次顧問會議上，在演講中講到關於台積電在美國亞利桑那州設廠，其痛苦的點在於「沒有單一窗口」。
劉德音表示，科學園區在當初設立時，引進了很多國外的人才，讓很多新創公司能夠在新竹開始，當時，新竹科學園區就設立一個基本的窗口，直到後來自己經歷在美國建廠，就感受到沒有單一窗口的痛苦，另外，台灣的優勢還有很多。
劉德音進一步說，台灣具備特有的工程師文化，還有便捷交通運輸，可以讓公司兩千個工程師從台中廠到台南廠，再加上完善的資通網路，以及眾企業建立的產業生態系，所以給政府的建言就是，如果有一個目標的產業，並不需要急著選，可以先建立生態圈，不但可以讓將來成功的公司更為成功，也可以讓應該成功的公司順利成功。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 【抽獎】4次中獎機會！粉紅AI主播徵名 看影片取名拚萬元大獎
📢 獨／快來辦！期間限定5G不限速吃到飽699元 免用4G資費規則一次看
📢 蘋果今年推2款iPad！平價版iPad 11有祕密武器 這款拚最小AI平板電腦
📢 萬事問Google老了！年輕人改用這款APP 大讚「火速解決問題又有流量」
📢 LINE免費貼圖6款來了！16隻寶可夢作伴到2025過年 還有蠟筆小新和柴犬必載
📢 iPhone 16發表日曝光！蘋果發表會邀請函遭外洩「最大看點」 這天有望預購
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言