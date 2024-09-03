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台積電：台灣有機會成為AI科技產業重要基地

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電副總經理徐國晉。記者林澔一/攝影
台積電副總經理徐國晉。記者林澔一/攝影

台積電副總經理徐國晉今日出席SEMI（國際半導體產業協會） 矽光子產業聯盟成立大會致詞時指出，台灣有很好半導體產業基礎，因而有相對的優勢可以來進入到並擴展到矽光子領域，透過矽光子產業聯盟的成立，相信可以一起推動相關技術的規格的協議，整合上下游的合作，加速台灣在整個矽光子產業的發展，隨著研發製造能量的放大，台灣有機會成為AI科技產業的重要基地。

徐國晉表示，整個半導體產業在歷經六、七十年的發展，有不同的元件的設計而逐步的去發展，我們聚焦於CMOS研究技術的開發跟應用，其實節能就是CMOS（互補式金屬氧化物半導體）很重要的一個優勢。

當CMOS成為整個商業應用的主流之後，整個產業的發展，不管在產品設計或製程的研發，產業分工上下游的銜接也更加明確。相對的，固態光學元件或是矽光子元件，目前還是在初期百花齊放的階段，隨著AI時代的巨量演算，資料傳輸的大量需求，耗能就成為很重要的議題，在這個時候，矽光子元件的導入，對AI的影響很重要。

他認為，台灣已經有很好的半導體產業的基礎，自然有相對的優勢可以來進入到並擴展到矽光子這一個領域，希望透過這個產業聯盟的成立，大家可以一起推動相關技術的規格的協議，整合上下游的合作，以加速台灣在整個矽光子產業的發展，相信隨著研發製造能量的放大，台灣有機會成為AI科技產業一個重要的基地。

AI 半導體

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