劉德音：政府應積極加速AI產業應用 提升全民生產力

前台積電（2330）董事長劉德音3日指出， 政府應積極輔導在各個產業中，有領域知識的AI應用服務公司，加速 AI 在各個中小型產業的應用，建立應用AI的管理方法，和商業模式，提昇全民的生產力。台積電也在早前就已經開始發展，希望未來台灣在未來發展也要注重創新。

行政院今日召開經濟發展委員會顧問會議，身為共同召集人的劉德音也進行了專題演講，他表示，自己非常有幸在90年初後的30年都待在台灣，正好遇上台灣經濟發展很快的階段，台積電也觀察到整個產業，做了很多事情都很成功、也有失敗，在座各位也已經在台灣經營了4、50年，因此跟他自己也會有相同感受，今天也只是希望能拋磚引玉，讓台灣可以繼續發展。

對於台灣經濟發展的過程，劉德音說，台積電創辦人張忠謀在1987年成立台積電，當時他也說，看到台灣當地的工程師、作業員都相當有紀律性，除了紀律性，台灣工程師的素質也非常高，包括研發等，這也是台灣的優勢。

另外，新竹科學園區的設立，劉德音說，當時科學園區設置之際就建置了單一窗口，最近台積電到美國設廠，就面臨到沒有單一窗口的痛苦，台灣真正的優勢，其實台灣這個優勢後來被新加坡被中國大陸被很多國家都正向效仿，另外台灣上下游協力廠商的投入，這也是台積電今天能夠成功的關鍵。

不過台灣也有劣勢，劉德音說，台灣的市場就是，畢竟台灣市場相當小，因此台灣應該要以世界為市場，如果不這麼做的話，公司遲早會有很多限制。

劉德音也說，半導體之所以能在台灣成功，就是因為科技業必須要不斷升級跟創新，很多國家想效仿台灣，甚至來偷取技術，但這也是沒有用，因為兩年後又會不一樣，因此持續創新最重要的關鍵之一，台積電就是不斷古禮員工與社會結合，因為在社會中到價值後，他能跟工作結合，讓他自己感到驕傲。

對於推動台灣經濟發展，劉德音說，推動台灣經濟發展，應該看清楚台灣經濟發展的相對優勢與相對劣勢。利用台灣的相對優勢，發展具有競爭力的公司。在世界各個重要產業鏈中，發展關鍵元件的設計與生產製造 。例如在半導體產業、太空產業、綠能產業、電動車產業、資料庫產業、生技產業等的產業鏈中，發展能不斷創新的關鍵元件。

劉德音也提到，台灣本地的市場太小，產品想要有大的發展潛力，一開始就要以世界市場為目標，是代工或是品牌都不重要，重要的是該產品的附加價值與其市場的大小。

此外，加強台灣成功產業的生態系統，劉德音說，台灣許多成功的產業都歸因於有高度彈性的協力廠商的投入，共同發揮整體的競爭力，這也是台灣特有的工程師文化，交通運輸，資通網路，以及公私協力的能力，是建立產業生態系的優勢。

不過，劉德音也提醒，「希望大家不要活在過去，覺得以前的事情就很驕傲，更應該要注意到我們領先的人，進步的速度是不是比追趕人的進步的速度要大，這才是真正的領先，不然只是暫時的領先而已」。

此外，劉德音也提到，政府應該要著重在建立產業生態系，生態系統幾乎是社交媒體最常見的，像是Facebook、NVIDIA都是著重在建立一個生態系，台灣也應該要著重在此。

另外對於要如何提升台灣經濟活動，劉德音則說，需要仰賴人民的身心健康，好奇心，與創新活力，其實這也是中國大陸目前遇到的困境，就是在面對任何議題的時候都不要被受限，但台灣目前也有一點面臨這樣的危險，台灣在面臨任何議題時，都不要匡在一個框框裡，像是親中、親美等，不應把台灣匡在某一個框架之中，要讓台灣強大起來應該需要透過充分討論，這樣才能讓台灣越來越好的方法。

劉德音說，近年來 AI 技術在產業的應用是各國產業升級新的契機。政府應積極輔導在各個產業中，有領域知識的 AI 應用服務公司，加速 AI 在各個中小型產業的應用，建立應用 AI 的管理方法，和商業模式，提昇全民的生產力。