日月光吳田玉：矽光子將把台灣帶到另一全新的層級 並帶來巨量商機

日月光半導體執行長暨SEMI全球全球董事會副主席吳田玉今日指出，日月光矽光子技術發展已有多年技術，但非常貴，不過因巨量資料驅動AI蓬勃發展，讓矽光子成為兼具高速傳輸暨節省能耗的解方，預料透過眾人之力，讓矽光子來臨比原設定時程還快，台灣因有良好的半導體產業、精密機器和系統整合聚落，將隨所有需要發展AI的廠商都向台灣聚集，將台灣帶到另一更高且全新的層級，並帶來巨量的商機。

吳田玉是在矽光子產業聯盟成立大會上致詞時做以上表示。他表示，半導體是人工智慧的第一線，台灣站在半導體製造的第一線，今天硬體的技術與生產能力已成為新的瓶頸。人工智慧的後續發展，目前受限於半導體進展的速度，這種機會與這種壓力，是他在半導體從業40年以來，從來沒有見過的情形。

他說，台灣在半導體製造的領先，在個人電腦、伺服器、設計系統的優勢，成為AI的自然注意力的集中點。因為如此，全球產業領導才會一起聚焦台灣產業發展及動機。正因如此，台灣半導體及系統產業的從業人員享受到更多更大的機會同時，也必須學習承擔更大更多的責任。矽光子是前端布局，我們必須有清楚的認知晶片的密度愈來愈強，連結的需求愈來愈高，熱傳能源及速度的要求已經和現在金屬材料的物理極限有衝突，目前業界的公認，光是唯一的解決，矽光子的研發已經非常多年技術，「有，但是貴」，一直停留在研發跟少量生產的階段。

但是，因為人工智慧帶來的壓力以及龐大的商機，所有的硬體技術都會被強迫超速前進，也就是說矽光子的來臨，會比原來的設定時程表來得更快。台灣在全球半導體高階製造競爭上大贏，矽光子有機會為半導體解決掉目前面臨的許多物理極限，可以用不一樣的思維不一樣的系統架構來重新設計，這可將目前的半導體商機再提升一個數量級。

吳田玉說，對台灣的半導體製造晶片系統及系統設計有非常重要的意義，為什麼要成立矽光子聯盟？因為這不是一家公司做的，也不是小公司做的，要大家一起學習、一起努力。為什麼要政府來幫助？是因為有了政府的號召，才能帶動全體的生態系。

吳田玉表示，台灣有前段、後段及晶片設計與伺服器系統，也有許多光學元件、光電模組及測試的智慧財產，又有精密機器設備，這是一個良好的機會。矽光子未來的應用，很重要的一部分是量產、成本及自動化，這也是台灣現有的優勢。至於台灣在半導體及設計伺服器的優勢，吳田玉大膽預測，世界矽光子的領導者也會積極和台灣合作，期許大家能集體學習。集體創造、集體把握自己的商機讓台灣的優勢再下一城，也是能為後來莘莘學子能承擔的社會跟產業責任。