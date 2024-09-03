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經發會顧問會議今登場 劉德音：讓世界非靠台灣不可

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

行政院經濟發展委員會首次顧問會議3日登場，創新經濟組的共同召集人台積電（2330）前董事長劉德音專程自美國返台參與並將發表專題演講「從公司經營看國家的經濟發展」，劉德音表示，未來可發展的產業很多，包括太空、海洋、綠能、資料庫等，台灣必須在關鍵元件上不斷的創新，讓世界非靠台灣不可。

劉德音指出，公司經營是自己的唯一經驗，最重要的就是最大化股東價值，回到國家的層面上，最主要的就是GDP（國內生產毛額）。

劉德音進一步說，以台積電來說，之所以可以成功，就是創辦人張忠謀看到台灣的工程師和作業員其紀律性非常特別，素質也非常高，所以在1987年成立台積電，經過30年的培養，研發能力同步跟進，這就是要進入一個產業時，先看到台灣當時特有的優勢。

劉德音不諱言，台灣的劣勢也有很多，譬如說台積電剛開始只做半導體製造，因為在當時，研發、銷售以及台灣市場太小，所以皆成為弱勢，可是後來科學園區引進許多國外人才，讓新創公司先後在新竹開始，台灣開始具備上、下游公司，擁有彈性的空間以及完善的生態圈，所以台積電可以成功的原因，應該是說，台灣有眾多中小企業聚焦使台積電成功，而這樣的優勢後來被新加坡、中國大陸爭相效仿。

劉德音分析，在台灣市場太小的狀況下，產品就必須要有大的發展潛力，所以除了創造下一個台積電，或是下一個對台灣的重要產業，目標是是要看能不能成為世界供應者，另外，過去講代工或是品牌，這不重要，這是歐美的思考方式，台灣就是要「世界需要台灣」，世界承認台灣產業的附加價值。

劉德音 台積電

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