出席經發會被問怎麼看景氣？ 施振榮這麼說…

行政院經濟發展委員會首次顧問會議3日在台北國際會議中心登場，宏碁（2353）集團創辦人施振榮會前被媒體問到，董事長您怎麼看景氣？施振榮樂觀表示，「很好，很好，都很好」。

經發會首次顧問會議今上午召開，宏碁集團創辦人施振榮親自參與並擔任均衡台灣組共同召集人。