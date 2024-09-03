經濟顧問會議來了 許勝雄領眾大咖現身 神情嚴肅未受訪

行政院經濟發展委員會3日召開首次「經濟顧問會議」！據悉，此次會議依據「創新經濟」、「均衡台灣」、「包容成長」三大政策各自分組、共找來近60位產業代表，擔任聘期2年無給職的「經濟顧問」，名單中大咖雲集，包括鴻海（2317）董事長劉揚偉等皆受邀出席。截至上午十點半，包括金仁寶總裁許勝雄、宏碁（2353）創辦人施振榮、台積電（2330）資深副總侯永清、國泰金控（2882）總經理李長庚在內，皆已陸續到場。

根據行政院資料顯示，這次與會的近60名企業界大咖領袖，都是為呼應經發會創新經濟、均衡台灣、包容成長3大政策目標，從半導體、資通訊業、金融、傳產、服務業、新創、創投等領域事業以及全國工業總會、全國商業總會、工商協進會、中小企業總會、工業區廠商聯合總會、各公協會等產業邀請來，將擔任旗下經濟發展委員會重要的經濟顧問。

行政院經濟發展委員會最重要的工作，便是要設法去提升整體經濟發展方向及願景、擬定國家經濟發展策略等，而為了達成這些目的，行政院特別找來近60位在產官學研各領域貢獻卓著，並兼顧產業實戰經驗和專業研究實績的科技產業大咖，作為產業代表擔任「經濟顧問」一職，並期盼藉由顧問會議三大分組議題提出具體建議，為國家經濟發展策略提出更多務實可行的做法，共同為長遠的國家發展及民眾幸福而努力。

這次會議特意選在國際會議中心（TICC）舉辦，活動從上午十點開始一路至晚間七點，除找來台積電前董事長劉德音現身開講，還就政府提出的「三大政策」方向，規劃各種產業議題，實際分組討論，涵蓋內容相當豐富，但由於此次為首次召開，因此初期討論的內容，也奠定整個顧問團隊的思考深度，也讓總時長拉長至9個小時。

對此，也因本次經濟顧問會議為「首度」召開，因此大會方也不敢鬆懈，為即時因應各種未曾發生過的情況，隨時保持警覺、嚴陣以待；而許勝雄作為「均衡台灣」項目的主要召集人，也特意提早到場準備，而施振榮、侯永清、李長庚等也陸續抵達，而面對媒體的關心，眾人則表情嚴肅的保持沈默、加快腳步踏入會場、在會議召開前保持一致的未向媒體提前透露，有關會議的蛛絲馬跡。