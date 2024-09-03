經發會登場！劉德音：勿把議題框在親中、親美 要討論台灣強大的方法

行政院經濟發展委員會顧問會議今日登場，台積電前董事長劉德音發表演說時表示，美國現在所有的政策討論都一分為二，導致於所有人的思想都被框住，沒有辦法有好奇心，台灣也有這種危險，因此不要把任何議題框在親中、親美，要充分討論讓台灣強大的方法。

劉德音今日受邀以「從公司經營看國家的經濟發展」為題發表專題演講，為台灣如何發展具國際競爭力的產業獻策，及推動AI在各類型產業的應用。

他強調，近年來AI技術在產業的應用是各國產業升級新的契機，政府應該積極輔導在各個產業中，有領域知識的AI應用服務公司，加速AI在各個中小型產業的應用，建立應用AI的管理辦法和商業模式，提升全民的生產力。

劉德音表示，現在每個國家都在看AI，台灣要討論的不是要不要做，而是怎麼樣能做得更好，台灣最強的就是應用，AI在台灣是有機會。但他也說，AI的管理讓公司內部的工作內容都改變，組織也必須要隨之改變，但大部分公司組織無法改，這是一大挑戰。

劉德音指出，要推動台灣經濟發展，應該看清楚台灣經濟發展的相對優勢與相對劣勢，相對劣勢不要不承認，才能把國家資源放對的地方。利用台灣的相對優勢發展具有競爭力的公司，在世界各個重要產業鏈中，發展關鍵元件的設計與生產製造，包括半導體、太空、綠能、電動車、資料庫、生技等產業的產業鏈中，發展能不斷創新的關鍵元件。

劉德音更說，資料庫產業是天上掉下來的大禮物，台灣千萬不要放棄，繼續研究發展，就能讓世界非靠台灣不可。

此外，劉德音也認為，台灣的本地市場太小，產品要有很大發展潛力，在台灣是沒辦法的，可以當富有商人，但無法對台灣經濟有貢獻，因此應該一開始就以世界市場為目標，不管是代工或是品牌都不重要，重要的是該產品的附加價值與市場大小，「找出成長的可能性，重要的是世界對你附加價值的承認。」

台灣許多成功的產業都歸因於有高度彈性的協力廠商的投入，共同發揮整體的競爭力，台灣特有的工程師文化、交通運輸、資通網路以及公私協力的能力，是建立產業生態系的優勢，但不要對過去的事情驕傲，「領先的人進步的的速度是不是比追趕的要大，這才是真正的領先。」