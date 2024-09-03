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迅得完成AMHS的最後一塊拼圖 OHT系統將出貨IC封裝和載板廠

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
迅得副董事長兼總經理王年清。圖/本報系資料照片
迅得副董事長兼總經理王年清。圖/本報系資料照片

迅得機械（6438）宣告產品研發的新里程碑即空中無人搬運車（ OHT）。這項透過完全自主開發而取得的產品技術，將使迅得能夠提供一個更完整的AMHS（自動化物料搬運系統）解決方案。

迅得近年成功轉型進入半導體自動化產業，一直以智慧工廠解決方案為目標，OHT系統可以說是完善半導體製程自動化的最後一塊拼圖。後續也將朝向產業無人化工廠、智慧工廠的願景持續努力。

迅得表示，OHT在過去是半導體晶圓製造大廠如台積電等所專屬使用的系統，但在先進封裝及下游產業自動化程度的提昇趨勢下，OHT也開始被廣泛應用為生產場域裡不可或缺的物料運輸系統。但困難點在於，產品毛利率不高的情況下，客戶預算有限，易造成投資決策不易，迅得研發的AMHS系統則可以幫助客戶有效下降投資成本。

迅得強調該公司開發出的OHT系統鎖定的客群聚焦在於半導體OSAT廠及下游IC載板廠，其主要功能包括車輛取放料直接對應製程機台進/出料口，系統運行不占用廠房地面空間，有效節省並提升空間利用；車體薄型化，因應後段封裝測試廠廠房高度限制；系統設計模組單純化，降低成本，同時提升車輛及系統穩定性；智慧派送系統，依工廠生產需求，同步與製程機台動態連線調配生產節拍。

迅得表示，這項OHT系統並已取得或通過部分客戶的驗證及應用，已被證明能為客戶帶來更高的生產效率、產品良率以及設備投資報酬率。

迅得副董事長兼總經理王年清表示，台灣半導體產業現在很強，但全球化競爭趨於激烈，如何提升設備端的效率、幫客戶打贏每一次戰役，不只上游的晶圓廠、下游的封測/載板廠，也要跟著一起提升，。過去只有晶圓廠能用的天花板大型載具運輸，迅得也為下游做到了，而且成本/維護更低廉，不用擔心過長的回收期。

迅得將在2024 SEMICON Taiwan國際半導體展完整展示這套OHT系統，以及為半導體及IC載板客戶所設計的完整AMHS解決方案。

半導體 晶圓廠 迅得

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