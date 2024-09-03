快訊

公公活像個大巨嬰！她心疼婆婆太辛苦 網開眼界：懶鬼、渣鬼上身

中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

經發會登場！劉德音：勿把議題框在親中、親美 要討論台灣強大的方法

出席經發會被問台積電股價 劉德音淡定笑回「四個字」

經濟日報／ 記者余弦妙葉卉軒／台北即時報導
台積電前董事長劉德音。圖／聯合報系資料照片
台積電前董事長劉德音。圖／聯合報系資料照片

行政院經濟發展委員會首次顧問會議3日在台北國際會議中心登場，台積電（2330）前董事長劉德音會前被媒體問到，台積電股價之前跌了一陣子，您怎麼看？台積電還可以買嗎？劉德音淡定笑回，「不用擔心」。

經發會首次顧問會議今上午召開，台積電前董事長劉德音專程自美國返台參與並將發表20分鐘的專題演講，主題為「從公司經營看國家的經濟發展」，將闡述當前世界各種重要產業鏈中，如何利用台灣的相對優勢，發展具有國際競爭力的產業，特別是政府應加速推動AI在各類型產業的應用。

劉德音 台積電 董事長

延伸閱讀

英特爾整頓事業…擬賣Altera股權 台積訂單有望回流

首場經發會顧問會議 劉德音、劉揚偉都到場

台積電將在熊本蓋三廠？ 經長郭智輝這樣回應

行政院經發會顧問會議明登場 討論議題一次看

相關新聞

出席經發會被問台積電股價 劉德音淡定笑回「四個字」

行政院經濟發展委員會首次顧問會議3日在台北國際會議中心登場，台積電（2330）前董事長劉德音會前被媒體問到，台積電股價之...

經發會登場 劉德音：勿把議題框在親中、親美 要討論台灣強大的方法

行政院經濟發展委員會顧問會議今日登場，台積電前董事長劉德音發表演說時表示，美國現在所有的政策討論都一分為二，導致於所有人...

環球晶董事長徐秀蘭：晶片材料關稅會漲 海外擴廠在地生產因應

全球第三大矽晶圓供應商環球晶（6488）預計晶片原材料的關稅即將上漲，正在九個開展了業務國家裡的六個擴廠，包括在美國的兩...

英特爾整頓事業…擬賣Altera股權 台積訂單有望回流

英特爾為整頓業務、精簡支出，傳有意出售旗下現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）大廠阿爾特拉（Altera）股權，超微（AM...

華為新智慧機 強碰蘋果

華為昨（2）日宣布，將於下周二（10日）舉行新品發表會，與蘋果秋季新品發表會同一天，較勁意味十足。華為終端BG董事長余承...

迅得完成AMHS的最後一塊拼圖 OHT系統將出貨IC封裝和載板廠

迅得機械（6438）宣告產品研發的新里程碑即空中無人搬運車（ OHT）。這項透過完全自主開發而取得的產品技術，將使迅得能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。