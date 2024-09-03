出席經發會被問台積電股價 劉德音淡定笑回「四個字」
行政院經濟發展委員會首次顧問會議3日在台北國際會議中心登場，台積電（2330）前董事長劉德音會前被媒體問到，台積電股價之前跌了一陣子，您怎麼看？台積電還可以買嗎？劉德音淡定笑回，「不用擔心」。
經發會首次顧問會議今上午召開，台積電前董事長劉德音專程自美國返台參與並將發表20分鐘的專題演講，主題為「從公司經營看國家的經濟發展」，將闡述當前世界各種重要產業鏈中，如何利用台灣的相對優勢，發展具有國際競爭力的產業，特別是政府應加速推動AI在各類型產業的應用。
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