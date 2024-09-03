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緯創攜手 Zettabyte 打造台灣首座超大規模AI資料中心

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
Zettabyte董事長邰中和。圖／Zettabyte提供
Zettabyte董事長邰中和。圖／Zettabyte提供

亞洲AI資料中心軟體與系統廠商Zettabyte 3日宣布攜手緯創（3231）進行策略聯盟，共同建置台灣第一座超大規模AI資料中心，滿足AI、機器學習等數據驅動技術需求，為亞洲地區AI運算發展帶來正面創新的動能。

此次雙方合作可滿足台灣和亞太地區對AI運算日益增加的需求，強化台灣AI技術基礎設施，提升台灣的全球競爭力，並促進AI人才發展。此外，AI資料中心也可望對增進台灣AI基礎設施發揮關鍵作用，以因應半導體、醫療、金融、製造和智慧城市等各種應用。

Zettabyte表示，將借重緯創在資通訊（ICT）技術相關的優異產品、服務和經驗，並結合輝達先進AI硬體平台，合作打造台灣第一座超大規模AI資料中心，預期對提升台灣AI生態系的全球地位將帶來正面效益。

Zettabyte董事長邰中和表示，很高興能夠與緯創建立夥伴關係，透過結合雙方的專業領域和基礎設施即服務（Infrastructure as a Service，IaaS），共同建置世界級的AI運算設施，促進台灣、亞太地區和中東等地在AI領域的創新及發展。

緯創董事長林憲銘指出，與Zettabyte合作的建置超大規模資料中心，將採用最先進的液冷系統，有助提升資料中心的效率，將可為台灣AI生態系的發展及全球舞台地位帶來重要的貢獻。

AI 緯創

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