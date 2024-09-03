台灣大繳回超額頻寬 NCC明日是否續罰受關注

台灣大哥大3日宣布，成功完成台灣大與原台灣之星全部基地台整併，並完成900 MHz頻段的縮頻作業，正式向數位發展部正式申請繳回5MHz x2頻譜。

國家通訊傳播委員會（NCC）自今年7月以來，持續以台灣大哥大沒有準時履行合併案附負擔處罰兩次，以及違反網路設置計畫使用超額頻寬，開罰三次，已罰鍰940萬元，本周剛好又要檢視先前台灣大是否還在違規使用頻寬，台灣大今天宣布繳回頻寬，明天委員會是否可能停止罰鍰受關注。

台灣大指出，自2023年12月1日合併基準日，台灣大與台灣之星結合為「5G台灣隊」後，工程團隊夜以繼日地進行無線網路整併作業，最終以九個月時間，較原先評估、經主管機關核可的18個月，提早九個月完成這項艱鉅的任務。

台灣大表示，無線網路整併涉及3個世代、7個頻段，共超過2萬座基地台設備整合工程，歷經277天，動員超過3,000名工程人員，進行超過3萬站次的工程作業，終於在昨日全部完成。