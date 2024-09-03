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影／「矽光子產業聯盟」成立 產發署長：2025年市場達30億美金

攝影中心／ 聯合報林澔一／台北即時報導
日月光執行長暨SEMI全球董事會副主席吳田玉（右起）、經濟部產發署長楊志清與台積電副總經理徐國晉 （左一）上午出席「矽光子產業聯盟」成立儀式。記者林澔一／攝影
日月光執行長暨SEMI全球董事會副主席吳田玉（右起）、經濟部產發署長楊志清與台積電副總經理徐國晉 （左一）上午出席「矽光子產業聯盟」成立儀式。記者林澔一／攝影

「矽光子產業聯盟」上午舉行成立大會，日月光執行長暨 SEMI 全球董事會副主席吳田玉、日月光副總經理洪志斌、台積電副總經理徐國晉、經濟部產發署長楊志清等人與會。

吳田玉致詞時表示，半導體從業人員隨著AI系統升級，面臨40多年來未見的壓力，但因為AI帶來的壓力與龐大商機，所有硬體被強迫加速前進，「矽光子時代會比我們預期來得更快來臨」。楊志清說全球對矽光子技術高度關注，預期在2025年市場達到30億美金，台灣有完整的矽產業聚落，並且有完善的智慧財產保障，這樣良好的環境讓矽光子產業未來可期。

SEMI今天舉辦「矽光子產業聯盟」成立大會，半導體業者齊聚一堂。記者林澔一／攝影
SEMI今天舉辦「矽光子產業聯盟」成立大會，半導體業者齊聚一堂。記者林澔一／攝影

吳田玉 壓力 日月光

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