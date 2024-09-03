鴻海董座劉揚偉談下半年景氣看法 豎起大拇指說「不錯」

行政院經濟發展委員會3日舉行第一次顧問會議，鴻海（2317）董事長劉揚偉擔任共同召集人並出席今天的會議，針對媒體詢問今年下半年景氣看法？劉揚偉在會議開始之前接受訪問時，他豎起大拇指，並說「不錯」。

針對iPhone 16的準備量產工作？劉揚偉之前在鴻海集團中元普渡時表示，不評論單一客戶與產品，不過，他表示，最近幾個月旺季是常態，鴻海也在做相關準備工作，並沒有任何異常，而且不光是手機（進入旺季），其他產品也是一樣。

針對市場認為，今年iPhone 16新機系列，出貨量可望上看1億支？劉揚偉之前說，旺季常態並沒有看到任何異常，至於有沒有可能1億支，大家10月都會知道。