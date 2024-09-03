5G台灣隊完成全部基地台整併 台灣大申請繳回頻譜

台灣大哥大3日宣布，已成功完成台灣大與原台灣之星全部基地台整併，並完成900MHz頻段的縮頻作業，正式向數位發展部正式申請繳回5MHz x2頻譜。

台灣大表示，自2023年12月1日合併基準日，台灣大哥大與台灣之星結合為「5G台灣隊」後，工程團隊夜以繼日地進行無線網路整併作業，最終以九個月時間，較原先評估、經主管機關核可的18個月，提早九個月完成這項艱鉅的任務。

由於台灣大與台灣之星之無線網路整併涉及3個世代、7個頻段，共超過2萬座基地台設備整合工程，台灣大宣佈，歷經277天，動員超過3,000名工程人員，焚膏繼晷、夜以繼日進行超過3萬站次的工程作業，此艱鉅而充滿挑戰的工程，在台灣大全員全力以赴下，終於在昨日全部完成，過程中不但確保千萬用戶續享無差異化且更優質的無線網路品質，同時大幅提升整體網路涵蓋與頻譜效率並減少碳排放，為地球永續恪盡心力。

台灣大指出，「5G台灣隊」整合雙方7個頻段的頻率資源後，全體千萬用戶上網體驗都將有感提升；在網路覆蓋上，經重新配置重覆涵蓋的基地台並進行擴建，已提升偏鄉村里覆蓋率至超過99%；同時，整合無線網路資源後，統計至今年8月底，基站用電相較於整合前已累計節省4,767萬度用電；後續再配合台灣大智慧節能系統，每年可減少7,400萬度用電；若以長期潛在節電量計算，對比兩家公司兩套電信基礎建設各自獨立運作，每年節省用電高達1到2億度，約可為地球減少98,800噸二氧化碳排放，相當於建造256座大安森林公園，「5G台灣隊」透過此次整併逐步實踐對環境責任的承諾。

回顧本合併案，台灣大指出，除上述艱鉅的技術工程外， 自2023年1月NCC核准本案後，即因附附款之合理性及不同主管機關不同意見而衍生諸多紛擾。NCC同意本公司可於核准日即刻進行網路整併，但事後台灣大陸續接獲數位發展部、公平會通知，必須待兩單位審查完成、在合併基準日2023年12月1日當天、距NCC核准合併日11個月後才能動工。換言之，原NCC給予的18個月無線網路整併作業期被大幅縮短到僅剩7個月，工程上實為不可能，台灣大努力請教主管機關研究對策，也在NCC指導下向NCC提出展延頻譜繳回期限之申請。

另一方面，台灣大強調，由於5MHz x2頻譜當初係以18.275億元高價標得，目前仍有7億帳面價值，為免損及股東權益，台灣大獨立董事過半之董事會，認為不應無償繳回頻譜。故遵董事會決議，經營團隊透過行政法院提請救濟。

台灣大表示，但上述兩項為保障台灣之星280萬用戶網路使用權益及維護股東權益之措施，卻遭NCC以一案不得為兩種救濟為由，分別於5月15日及6月27日兩度駁回台灣大的頻譜繳回期限展延申請。

縱使合併歷程充滿挑戰，台灣大在今日（9月3日）已正式向數位發展部申請繳回頻譜，由衷感謝各界關心，以及所有用戶在過去9個月無線網路整併工程期間的堅定支持。用戶的每一份鼓勵都是台灣大不懈前行的動力。即使屢遭主管機關的不諒解，然台灣大仍不計代價，一本初衷堅定維護原台灣之星280萬用戶權益，實踐能所不能的精神。展望未來，「5G台灣隊」將持續進行網路擴充與升級，全力捍衛股東和消費者權益，提供更快（Expanded）、更強（Stronger）、更永續（Greener）的通訊網路服務，為用戶帶來更卓越的體驗。