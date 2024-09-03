MSI微星科技於 IFA 2024展出「AI PC 新時代」

全球AI PC、電競、創作、商務及AIoT領域解決方案的領導品牌MSI微星（2377），將於9月6日亮相IFA 2024。MSI微星科技將在此盛會上展出全系列新品，包含：AI新品、筆記型電腦、桌上型電腦、顯示器、顯示卡、主機板、電競週邊、電腦機殼以及電腦週邊。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示：「MSI微星科技非常期待在2024年柏林IFA展與您面對面交流！我們很高興展示我們的最新AI技術。人工智慧正在快速改變世界，我們希望透過這些創新技術，為遊戲玩家、創作者、和商務人士，提供獨特而全面的MSI產品，帶來更智能的體驗。」

MSI微星科技期待在IFA 2024與媒體朋友和合作夥伴齊聚一堂。我們的專員將為您展示新品和技術，並隨時回答您的問題。無論您對哪個領域有興趣，從AI人工智慧、商務到電競，從生產力到生活，我們都很榮幸為您介紹改變世界的尖端技術、獨特創新和全新產品。

Prestige系列商務筆電提供13、14、16吋等三種選擇，搭載最新Intel Core Ultra處理器（系列2）之外，全系列皆擁有超輕薄機身設計、大容量電池與長效續航力。其中Prestige 13 AI+ Evo重量僅有990克且配置75Whrs大容量電池，能提供全天候不間斷的電池續航力。Prestige全系列皆升級搭載500萬像素視訊鏡頭，為直播與線上會議呈現高品質的清晰畫面。