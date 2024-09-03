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宏碁施振榮：經營企業像下圍棋 要做兩個以上「活眼」
宏碁集團創辦人施振榮指出，企業經營就像下圍棋，對新創企業來說，「氣長」很重要。他說，因為創業成功的關鍵是「時機」，氣夠長，才能在時機到來之前，先建立自己的核心能力，並等待機會。
施振榮指出，創業的「氣長」包括二個層面，一是指有形的資金， 二是無形的信心。氣夠長，才能等待時機的到來，且下棋時，輸贏之間爭的就是要比對方多一口氣，才能求活。
為了爭取更多的地盤，也要「做活眼」，就像企業經營也要能創造價值一樣，而且企業至少要有二個以上「活眼」（如同獲利的業務），如果只有一個活眼，有可能在發展的過程中被競爭對手圍死。
而創業過程中，一開始的資金來自投資人，但一段時間後就要靠企業經營有盈餘，再以獲利持續注入資源投入研發、人才培育及市場擴展，如此企業才能成長，也才能提振員工的士氣，對員工的誘因才夠。
施振榮指出，創業的過程是「從無到有」。「由0到1」的創業階段，從無到有探索新事業，藉由不斷摸索，才能找到對的方向，找到有價值的1。等找到1時，則是「由1到N」的專業階段，透過專業擴張成長為更大的N，創造更大的價值。隨著時間的發展、競爭對手的出現及科技的變遷，有時企業原本賴以獲利的活眼也可能會不再能創造價值，所以企業一定要持續不斷地做眼求活，才能生生不息永續經營，這個過程沒有止境，與西洋棋或象棋拚個你死我活才能分出勝負不同。
他並以「滾雪球」來形容創業，他說，首先要找到產業的大趨勢，等到時機成熟時，有適當的水份就能凝聚成小雪球，之後利用長坡順勢滾大。當時機對時，只要順勢發展就能滾大，就像在風口上的豬也會飛；但當時機不好時，就會面臨阻力。
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