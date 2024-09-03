華碩宣布啟動All in AI計畫 推全方位AI基礎設施解方攻伺服器市場

華碩今（3）日宣布，啟動All in AI計畫啟動，將以全方位的AI基礎設施解方進軍伺服器市場，滿足AI驅動應用領域不斷演進的多元需求，包括：邊緣、推論，以及生成式AI等，開啟空前AI超級運算新浪潮。據悉，華碩在「台灣杉二號」、「創進一號」、「優威超級運算」和印度的Yotta等市場數個世界級計畫中，都拿到訂單。

華碩董事長施崇棠曾表示，AI是電腦產業百年難得的機遇，華碩要把握這個契機，蛻變成為全方位企業。今天華碩指出，將持續與輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）與超微（AMD）等重量級合作夥伴攜手，提供一應俱全的AI基礎設施解方，兼備強大的軟體平台與服務，像是入門級AI伺服器、機器學習解決方案，以及用於大規模超級運算的完整機架和資料中心。

華碩表示，公司憑藉數十年來的豐厚研發經驗，積極在硬體與軟體間取得完美平衡，如：基礎架構／叢集架構設計、伺服器安裝、測試、上架、遠端管理與雲端服務，而這也使華碩與其AI伺服器解決方案得以領先推動創新，實現AI在各產業中的廣泛應用。

配備輝達NVIDIA GB200 NVL72的ESC AI POD，採用專為加速兆級位元LLM訓練、即時推論運作的機架式設計，並搭載最新NVIDIA Blackwell GPU、NVIDIA Grace CPU，還有第5代NVIDIA NVLink技術，將帶來無懈可擊的極致運算及效率。

至於生成式AI方面，華碩也推出應有盡有的8 GPU系列產品，包括：最新的NVIDIA Blackwell HGX、AMD MI300X和Intel Gaudi 3解決方案；均具備可擴充式模組化架構，能輕鬆因應數位雙生、高效能運算(HPC)工作負載、AI基礎設施供應，以及雲端遊戲與服務。

華碩整合式AI平台與軟體，可快速自訂功能，無縫部署於各種應用場域，短短8週便能完成標準的資料中心軟體解決方案，如：叢集部署、計費系統、生成式AI工具，還有最新的OS驗證、安全性更新、服務修補程式等諸多功能。

此外，為確保產品能在實際環境中流暢運作，華碩亦提供關鍵的驗證、驗收服務，除了嚴格檢查電源、網路、顯示卡、電壓和溫度，交貨前更透過詳盡的測試程序辨識及排解問題，再加上嚴謹工序所帶來的擴充性與靈活度，以滿足未來日益增長和變化無常的AI需求。