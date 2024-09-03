半導體展明登場 預先報名參觀人數年增逾五成

SEMICON Taiwan 2024半導體展即將於9月4日開幕，國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，這次展會有五大亮點與11大重要主題，以「Breaking Limits：Powering the AI Era.賦能AI無極限」為主軸，將有約1,100間廠商，使用3,700個攤位，攤位數年增22％，且預先報名人數年增55％。

曹世綸提到，台灣半導體業具備影響力與話語權，從設計、製造到封測領域都引領風騷，帶動整個行業發展。尤其在先進製程與先進封裝領域，或晶圓製造2.0，重新形塑整個半導體行業的樣貌，台灣也因此更加成為世界注目焦點。

同時，曹世綸說，傳統上大家對於SEMICON Taiwan 的印象，可能偏向製造、設備與材料相關，但其實所舉辦的論壇是涵括整個供應鏈，也是技術含金量很高的展會。

曹世綸並指出，今年的SEMICON Taiwan，共有11大重要主題，包括AI、智慧移動、矽光子、先進製程、異質整合、智慧製造、精密機械、化合物半導體、半導體資安、永續及人才培育等。

曹世綸也表示，這次展會有五大亮點，不但有16大主題專區，還有20場國際論壇，聚焦半導體技術創新，會360度拆解半導體先進技術，還設立12個國家專區，並有人才培育特展。

曹世綸進一步提到，這次的大師論壇，演講者有來自台積電、Google與微軟、應材、imec等，難得的是還有首次三星與SK海力士這兩大記憶體廠的高層親自來台，還有台積電、日月光、三星與Google的世紀對談。