SEMI估明年半導體銷售 再成長雙位數百分比
針對全球半導體市況，國際半導體產業協會（SEMI）產業研究資深總監曾瑞榆2日估計，今年半導體設備市場將增長約3％，明年則可能成長16％左右。至於半導體銷售方面，今年估計將成長雙位數百分比，IC銷售可能年增逾二成，而明年有機會持續再增長雙位數百分比。
曾瑞榆表示，半導體設備主要的成長動能是來自於先進製程與高頻寬記憶體（HBM）等相關投資。至於IC銷售的成長動能，是來自於AI晶片，高單價帶動相關營收提升，以及DRAM與NAND Flash的價格與銷量回升所致，這兩個情況應當會延續到明年。
SEMI同時提到，目前半導體業界庫存水準，從首季以來持續下降，除了工業與汽車應用因為較慢修正，所以還在部分庫存調整，預計明年上半有機會復甦，其他細分領域都大致將恢復正常。晶圓廠的產能利用率，也隨著AI晶片需求增加，與記憶體的復甦而有所改善。
值得注意的是，在美對中科技管制的氛圍中，關於設備投資，SEMI指出，中國大陸是主要地區中，少數於今年上半還大幅投資超越去年同期的市場。在晶圓廠投資方面，預期今年以中國大陸地區的500億美元居冠，超過台灣與南韓的250億及240億美元，而到2027年時，中國大陸相關投資估計也還有350億美元的水準，台灣、南韓與美國市場相關投資則提高到330億美元規模。
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