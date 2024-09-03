快訊

12強賽／網傳MLB放行40人名單 棒協：機率不高、尚未收到通知

銀行不動產授信水位滿…民眾借不到房貸？立委郭國文提1解方

平均每10人就有7人有大腸瘜肉 遠離瘜肉癌化三餐可以這樣吃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

矽光子產業聯盟成立 台積電徐國晉：台灣有望成AI基地

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電副總經理徐國晉在矽光子產業聯盟成立大會致詞。記者尹慧中攝影
台積電副總經理徐國晉在矽光子產業聯盟成立大會致詞。記者尹慧中攝影

SEMI今日舉辦SEMI 矽光子產業聯盟成立大會，日月光執行長暨 SEMI 全球董事會副主席吳田玉、日月光副總經理洪志斌及台積電副總經理徐國晉等來自政府與產業界重量級貴賓出席，徐國晉提到，AI使節能議題更重要，如同吳田玉執行長提到，隨著產業聯盟成立大家一起合作，將使節能達到新里程碑，並讓台灣有機會成為AI科技產業的基地。

吳田玉 日月光

延伸閱讀

矽光子聯盟成立大會 吳田玉：AI 促矽光子時代更快來臨

台股上漲5點開22,240點 台積電開平盤

英特爾整頓事業…擬賣Altera股權 台積訂單有望回流

日月光：AI 需求相當強勁 生意好到沒法交貨

相關新聞

環球晶董事長徐秀蘭：晶片材料關稅會漲 海外擴廠在地生產因應

全球第三大矽晶圓供應商環球晶（6488）預計晶片原材料的關稅即將上漲，正在九個開展了業務國家裡的六個擴廠，包括在美國的兩...

英特爾整頓事業…擬賣Altera股權 台積訂單有望回流

英特爾為整頓業務、精簡支出，傳有意出售旗下現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）大廠阿爾特拉（Altera）股權，超微（AM...

華為新智慧機 強碰蘋果

華為昨（2）日宣布，將於下周二（10日）舉行新品發表會，與蘋果秋季新品發表會同一天，較勁意味十足。華為終端BG董事長余承...

緯創攜手Zettabyte建台灣超大規模資料中心

隨著生成式人工智慧（AI）興起，帶動資料中心的需求大幅提升。著眼於此，亞洲AI資料中心軟體與系統領導廠商Zettabyt...

矽光子產業聯盟成立 台積電徐國晉：台灣有望成AI基地

SEMI今日舉辦SEMI 矽光子產業聯盟成立大會，日月光執行長暨 SEMI 全球董事會副主席吳田玉、日月光副總經理洪志斌...

矽光子聯盟成立大會 吳田玉：AI促矽光子時代更快來臨

SEMI 3日舉辦 SEMI 矽光子產業聯盟成立大會，日月光（3711）執行長暨 SEMI 全球董事會副主席吳田玉、日月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。