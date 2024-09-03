矽光子產業聯盟成立 台積電徐國晉：台灣有望成AI基地

SEMI今日舉辦SEMI 矽光子產業聯盟成立大會，日月光執行長暨 SEMI 全球董事會副主席吳田玉、日月光副總經理洪志斌及台積電副總經理徐國晉等來自政府與產業界重量級貴賓出席，徐國晉提到，AI使節能議題更重要，如同吳田玉執行長提到，隨著產業聯盟成立大家一起合作，將使節能達到新里程碑，並讓台灣有機會成為AI科技產業的基地。