矽光子聯盟成立大會 吳田玉：AI促矽光子時代更快來臨
SEMI 3日舉辦 SEMI 矽光子產業聯盟成立大會，日月光（3711）執行長暨 SEMI 全球董事會副主席吳田玉、日月光副總經理洪志斌及台積電（2330）副總經理徐國晉等來自政府與產業界重量級貴賓出席，吳田玉提到，半導體從業人員隨著 AI 系統升級面臨40多年來未見的壓力，光是唯一解，矽光子研發多年且貴，但因為 AI 帶來的壓力與龐大商機，所有硬體被強迫加速前進，矽光子時代會比我們預期來得更快來臨。
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