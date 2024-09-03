AI新創助攻！緯創將在台建首座「超大規模資料中心」
隨著生成式人工智慧（AI）興起，帶動資料中心的需求大幅提升。著眼於此，亞洲AI資料中心軟體與系統領導廠商Zettabyte與代工大廠緯創（3231）3日締結策略聯盟並在台建置首座「超大規模AI資料中心（Hyperscale AI Data Center）」。緯創董事長林憲銘也親揭，雙方建置的超大規模資料中心將採用「最先進的液冷（liquid cooling）系統」，實際為亞洲地區AI運算發展，帶來正面創新的動能。
據悉，此次與Zettabyte合作建置的「第一座超大規模AI資料中心」，將借重緯創在資通訊（ICT）技術相關的優異產品、服務和經驗，並將結合NVIDIA先進AI硬體平台，而雙方也期許，透過此舉能對滿足AI、機器學習等數據驅動技術的需求，帶來實質的助益，同時也預期將對提升台灣AI生態系的全球地位將帶來正面效益。
緯創指出，藉由雙方此次合作不僅可滿足台灣和亞太地區對AI運算日益漲升的需求，也強化台灣AI技術基礎設施，以提升台灣的全球競爭力，並促進AI人才發展。此外，AI資料中心亦可望對增進台灣AI基礎設施發揮關鍵作用，以因應半導體、醫療、金融、製造和智慧城市等各種應用。
Zettabyte董事長邰中和表示：「我們很高興能夠與緯創建立夥伴關係，透過結合雙方的專業領域和基礎設施即服務（Infrastructure as a Service，IaaS），共同建置一個世界級的AI運算設施，促進台灣、亞太地區和中東等地在AI領域的創新及發展。」
緯創董事長林憲銘指出：「緯創與Zettabyte合作的建置超大規模資料中心，將會採用最先進的液冷（liquid cooling）系統，有助於提升資料中心的效率。我們秉持促進台灣AI技術的願景和承諾，將可為台灣AI生態系的發展及全球舞台地位帶來重要的貢獻。」
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