環球晶董事長徐秀蘭：晶片材料關稅會漲 海外擴廠在地生產因應

全球第三大矽晶圓供應商環球晶（6488）預計晶片原材料的關稅即將上漲，正在九個開展了業務國家裡的六個擴廠，包括在美國的兩座廠、在義大利的一座廠，以及位於丹麥的一座廠，此事凸顯出對未來幾年，針鋒相對的貿易措施將打亂半導體供應鏈的預期。

環球晶圓董事長兼執行長徐秀蘭接受彭博電視採訪表示：「我相信，不僅美國，其他一些別的國家也將課特殊關稅」。她補充說，透過轉移到當地生產可以避免潛在關稅。

在疫情期間和之後，晶片短缺導致汽車製造業在內的許多產業陷入癱瘓，促使世界各國政府愈發從國安的角度來看待半導體技術。地緣政治局勢日益緊張的也提高了風險。

徐秀蘭表示，地緣政治影響公司的經營方式。環球晶出價50億美元收購德國矽晶圓競爭對手世創（Siltronic）因為未獲主管當局批准而在2022年破局，這成為該公司轉捩點。在競購世創之前，環球晶超過80%的成長來自併購，後來「改變了策略，因為發現進行跨國併購愈來愈困難。這就是為什麼從2022年開始，同時在六個國家擴建工廠」。

環球晶管理層說下半年成長展望「持平」，符合彭博分析師的審慎預估，但未能達到持續成長逾20%的共識預期。儘管個人電腦、智慧手機和伺服器應用的晶片出貨量在下半年有所成長，但由於晶圓代工廠和IDM仍有大量庫存，因此矽晶圓出貨和價格不太可能出現強勁反彈。

彭博分析師預期環球晶的毛利率應能改善到至少34%，回歸第1季的正常水平，未來幾季有望透過提高產能利用率進一步改善。