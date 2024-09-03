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電商龍頭momo推訂閱制 同業觀望

聯合報／ 記者彭慧明／台北報導

台灣最大電商富邦媒momo推出年費二三九九元的訂閱制會員「moPlus」，標榜基本回饋百分之四mo幣加上百大品牌加碼百分之四回饋，以及跨界合作與加碼折扣券共四大權益。業界指出，四大優惠中只有「百分之四」回饋最實際，其他優惠用不到也等於沒賺到，以國外的經驗，最成功的Amazon Prime包裝大量其他產品和服務，momo是否還能多加入「牛肉」才是重點。

moPlus昨正式開放，根據momo公告，moPlus初期採邀請制，僅有特定符合資格會員可以透過App的訂閱通路進行訂閱。momo表示，目前為試營運階段，觀察穩定後再進行相關宣傳。國內電商同業對此均無評論，也無跟進計畫。

目前台灣電商其他主要業者，僅蝦皮購物推出物流費訂閱制，foodpanda與UberEats等外送業者也推付費ＶＩＰ制度，主打運費優惠。

momo提出四大權益方面，首推筆筆回饋百分之四，年回饋上限六千元，獲得mo幣期限卅天；其次百大品牌加碼百分之四mo幣，回饋無上限且一年內有效。另有跨界合作，會員在店外實體通路回饋，在運動、３Ｃ等多個通路有折扣回饋；以及會員神券折價券，包括指定品類折價券、mo店+免運券，以及不定期提供專屬moPlus會員指定品牌之折價券。

業界指出，雖有四大回饋，以二三九九元年費反推，年消費約六萬元，可望拿到基本回饋的百分之四；但百大品牌部分，如果不是消費者常用常買的品牌，回饋百分之四能拿到的有限；而「店外尊榮」，目前僅包括３Ｃ、運動、Uber Eats和momo電子書，還沒有規模經濟；而現在站上有很多灌滿用戶帳號的折價券，能再給訂閱戶多優惠的價格？業界也相當矚目。

此外，電商業者說，現在跟價系統很盛行，一旦店家將資源都給了momo，出現格外優惠補貼，其他平台是否會要求跟進也是重點。而補貼愈多，毛利愈低，但去年電商的獲利成長率已經不如實體零售業者，也考驗純電商平台或店家現在是否口袋夠深。

業界指出，全球電商收費最成功的案例是Amazon Prime，付費會員可享無廣告音樂、免費遊戲和獨家遊戲內容及每月免費Twitch頻道訂閱、獨家價格優惠、電子書、原創影集以及快速到貨，天天購買還可以整合在一日收費，要做到這麼大的優勢，都要有相應的服務能量。單就送貨優惠來看，Amazon Prime會員可享隔日、一日或兩日內到貨，moPlus也不敢保證隔日到貨，付費會員仍有努力空間。

momo 折價 電商

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