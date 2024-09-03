吳田玉：台灣發展AI 面臨硬體不足等挑戰

全球關注的台灣國際半導體展（SEMICON Taiwan 2024）明天開展。ＳＥＭＩ（國際半導體產業協會）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸昨以今年罕見吸引南韓三星、ＳＫ海力士和美商應材等負責人親自與會為例，道出台灣半導體影響力制霸全球的地位；此外，今年展覽將展出十六個ＡＩ創新專區、廿場論壇、五大半導體關鍵技術、五十六國打造交流平台和產官學人才串連平台等五大亮點。

曹世綸也說，此次展覽揭露未來ＡＩ大趨勢的五大論壇，包括矽光子國際論壇、3D IC／CoWoS驅動ＡＩ晶片創新論壇、九大巨頭共聚一堂的大師論壇、半導體研發大師論壇，和近期討論度最高的面板級扇出型封裝論壇。

曹世綸表示，今年的SEMICON Taiwan 2024將聚焦「ＡＩ」、「先進製程」、「異質整合」、「矽光子」以及「化合物半導體」、「智慧移動」等熱門議題，讓更多人了解推動ＡＩ浪潮的重要技術基石。根據台灣半導體產業協會統計，去年台灣ＩＣ產業產值約四點三四兆元，工研院產科國際所預測今年總產值可望突破五兆元大關。台灣半導體產業從ＩＣ設計、晶圓製造與封測，逐步發展至整合元件製造，建立完整的一條龍供應鏈，並邁入「晶圓製造二點○」新紀元，台灣半導體影響力甚至已制霸全球。

日月光半導體執行長吳田玉昨出席展前記者會，以「黃金時刻，機會與挑戰」為題進行專題演講時表示，新冠肺炎時，讓半導體成為全球關注重心，而ＡＩ蓬勃發展，一舉將台灣推向世界舞台第一線。

吳田玉指出，ＡＩ發展帶來很大改變，帶來新的機會，但也肩負很大的挑戰。

他說，ＡＩ已成為半導體創新主要動力，並影響產業、金融、國防進而影響區域經濟變化，可說牽一髮動千軍；台灣因占據很重要的位置，是很好的機會，但未來也面對硬體不足、地緣政治及須全方位整合等三大挑戰。

經濟部長郭智輝則說，ＡＩ將全面顛覆人類的食衣住行育樂，乃至大健康與醫療保健都有應用。他並透露前天與某醫院院長聊到高風險的腦部手術，若能將ＡＩ應用在達文西手臂上，相信能增加人類健康福祉。