半導體鏈掀日本群聚效應 經長：將設九州服務公司

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台積電（2330）前進日本熊本設廠後，掀起新一波半導體鏈日本群聚效應。經濟部長郭智輝昨（2）日表示，為協助我供應鏈海外落地，規劃在日本九州設立服務公司，提供一站式服務。至於台積電日本熊本三廠進度，郭智輝回應，無法代替業者回答。

郭智輝昨日出席台灣國際半導體展（SEMICON TAIWAN 2024）展前記者會並受訪表示，經濟部目前是要協助台灣供應鏈廠商能在海外落地，因此會在九州成立一個服務型的公司，來服務供應鏈廠商。

據了解，經濟部初步規畫，將由台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處的經濟組提供供應鏈廠商相關服務，將增加駐福岡分處的經貿人員。

郭智輝上任後二度拜訪日本，上周前往東京參加「台日科技對話」。他昨日表示，現在有許多台日投資、合作項目緊鑼密鼓進行中，未來規劃再次拜訪日本。他提及，九州的長崎、大分、宮崎、北九州等地也歡迎台廠投資，相信台日產業合作有加乘效果。

郭智輝並表示，在海外設立服務公司目前以九州為主，至於關西、關東地區則視產業發展需要。

郭智輝表示，經濟部會協助台積電供應鏈布局，這次去日本也有談及AI產業，台灣AI硬體發展全世界第一，可以協助其他國家發展AI，也希望國際AI軟體公司來台合作，相信2025年至2028年AI發展可期。

AI 台積電 日本

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