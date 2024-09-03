日月光：AI 需求相當強勁 生意好到沒法交貨

日月光投控（3711）營運長吳田玉昨（2）日表示，當前AI需求相當強勁，「生意好到我們沒有辦法交貨」，惟現在的AI只是起手式，還未看到AI的全貌，台灣半導體業將在AI扮演要角，但仍有瓶頸要突破，必須上、下游結合、全方面攜手尋求最佳解決方案。

台灣國際半導體展（SEMICON TAIWAN 2024）將在明（4）日起至6日登場，身兼SEMI全球董事會副主席的吳田玉昨天出席展前記者會，以「突破瓶頸：半導體產業的黃金時刻」為題演講，釋出以上訊息，並強調AI正成為推動半導體創新的主要動力，預期半導體產業正是重新定義未來的關鍵時刻。

他說，現階段看到的AI僅是起手式，只有發生在雲端，還沒有看到邊緣裝置及長線對總體經濟帶來的效益。先前發生新冠疫情的時候，第一次把半導體業推上第一線，當時台灣只是配角，進入AI世代，台灣半導體高階製造則被推到半導體第一線，站在全世界的舞台，有了機會，也有責任和壓力。

吳田玉說明，進入AI世代後面臨的問題，不再只是晶片、封裝、材料、系統等廠商能單一解決，必須全方位尋求解答和解決方案，過去晶片做好就能解決八成的問題，現在則要從上游到下游共同攜手，台灣正站在機會與時間的十字路口，全世界有不同的客戶，當客戶要求在最短時間達成目的，業者要拿出多元計畫。

吳田玉不諱言，台灣半導體業面臨缺人、缺時間、缺錢等挑戰，必須透過與全球業者廣結善緣、多交朋友，將全世界的好夥伴聚集在一起，分享產業資源與資訊攜手合作。

吳田玉分析，AI真正的受惠者是全世界經濟體系最大的國家，可說是牽一髮動全身，從各個面向都可以看到AI帶來的影響，例如國防和資訊產業等，甚至可以說是區域經濟、區域政治和供應鏈重新規劃等，合成AI的三位一體。

今年展會的大師論壇邀請三星與SK海力士兩大記憶體巨頭同台演講，吳田玉認為，韓國記憶體夥伴跟競爭者願意同台演講，象徵業界都在選擇一起奮鬥的夥伴，尤其現階段半導體難度愈來愈高，無法單靠單一廠商解決問題，而是需要記憶體、設備、材料與封裝等夥伴一起克服。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，今年展會有五大亮點與11大重要主題，以「Breaking Limits：Powering the AI Era.賦能AI無極限」為主軸，將有約1,100家廠商，使用3,700個攤位，攤位數年增22％，且預先報名人數年增55％。

曹世綸提到，台灣半導體業具備影響力與話語權，從設計、製造到封測領域都引領風騷，帶動整個行業發展。尤其在先進製程與先進封裝領域，或晶圓製造2.0，重新形塑整個半導體行業的樣貌。



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