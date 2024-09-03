英特爾晶圓代工排名 掉出十強

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

研調機構集邦科技（TrendForce）昨（2）日發布最新晶圓代工產業報告指出，台積電（2330）第2季市占率衝上62.3%，再寫新猷，並穩居龍頭寶座；三星緊追在後居次，且單季營收季增14.2%，增幅稱冠前十大，惟市占率僅11.5%，遠不及台積電；英特爾晶圓代工事業則跌出前十大。

集邦統計，第2季全球前十大晶圓代工廠產值季增9.6%，擺脫首季衰退態勢，預期本季將再繳出季增約一成的成績單，主因傳統備貨旺季效應發酵。

集邦認為，儘管全球總經狀態不明朗抑制消費信心，不過，下半年智慧手機、PC／NB新品發布，仍能創造一定程度系統單晶片（SoC）與周邊IC需求；加上AI伺服器相關高速運算（HPC）處於高速成長期，相關需求將強勁至年底。

台積電 晶圓代工廠 智慧手機

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